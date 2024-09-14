Пидлепенец: Могли просто встать в обороне, но пытались играть. Этот стадион для них почти как родной

Автор первого гола "львов" в ворота чемпиона Евгений Пидлепенец прокомментировал итоги встречи с "горняками".

“Пытались играть с “Шахтером” в атакующий футбол, забрать у них мяч. Но эта погода, этот стадион для них почти как родной. На этом стадионе у них многое получается и очень тяжело играть. Поле мокрое, у них получаются быстрые атаки, быстрые передачи, они быстрее проходят центр поля".