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Пидлепенец: Могли просто встать в обороне, но пытались играть. Этот стадион для них почти как родной

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Пидлепенец: Могли просто встать в обороне, но пытались играть. Этот стадион для них почти как родной

Фото - Карпати

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Автор первого гола "львов" в ворота чемпиона Евгений Пидлепенец прокомментировал итоги встречи с "горняками".

“Пытались играть с “Шахтером” в атакующий футбол, забрать у них мяч. Но эта погода, этот стадион для них почти как родной. На этом стадионе у них многое получается и очень тяжело играть. Поле мокрое, у них получаются быстрые атаки, быстрые передачи, они быстрее проходят центр поля".

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"Тренер настраивал нас на то, чтобы мы играли в футбол, что-то где-то не получалось. Могли просто встать в обороне, проиграть в один-два мяча, но пытались играть”, – подчеркнул вингер.

В двух из последних трех сезонов УПЛ Пидлепенец забивал в составе трех разных клубов.

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Евгений Подлепенец Карпаты (Львов)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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