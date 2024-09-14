Михайленко - об игре Зари и Динамо: У обеих команд было большое желание. И для нас было очень важно победить именно в желании

Полузащитник "Динамо" Николай Михайленко поделился впечатлениями от победы над "Зарей" (2:0) в 6-м туре УПЛ.

- Была тяжелая игра и сложные погодные условия. Но, считаю, мы одержали уверенную победу. У нас были еще моменты, могли забивать больше. Спасибо "Заре" за игру. Я очень рад, что мы смогли сегодня победить.

- Говорят, что подобные матчи, когда в течение долгого времени не удается вскрыть оборону соперника, продолжаются до первого гола. Так ли было сегодня?

- Я бы так не сказал. "Заря" - не та команда, которая играет до первого гола. Они даже когда пропускают, не сбавляют обороты и стараются восстановить преимущество. Поэтому нам было очень важно забить еще один мяч, чтобы увереннее себя чувствовать.

- Что тренерский штаб сказал вам в перерыве? Нужно ли было вносить какие-то изменения, учитывая, что в первом тайме вы создали много моментов?

- Нам указали на небольшие нюансы, но в целом мы не отходили от своей игры. У нас многое получалось, просто мы не смогли реализовать моменты, которые создавали. Во втором тайме с этим было уже лучше, поэтому удалось победить.

- Вы сегодня сыграли в центре поля, а Владимир Бражко - в центре защиты. Такие изменения стали неожиданностью?

- Тренерский штаб так спланировал, и я не могу это никак прокомментировать. Конечно, я был рад, что вышел сегодня в основном составе, что мне дали шанс - я старался изо всех сил сделать все возможное для победы.

- На поле было много борьбы на протяжении матча, это не слишком для поединка?

- Сегодня вся игра была такой. Это потому что у обеих команд было большое желание. И для нас было очень важно победить именно в желании. Индивидуально у нас очень сильные игроки, и, если добавить желание, мы не могли достичь ничего другого, кроме победы.

- Насколько трудно возвращаться к клубному футболу после международной паузы и матчей сборных?

- Не считаю это проблемой, просто есть тяжелые для ребят логистические нюансы, ведь приходится много ездить. Именно в этом вижу проблему. А вот с настройкой или мотивацией никаких проблем нет.

- Стало психологически легче при счете 1:0? Появилась ли уверенность в победе?

- Не скажу, что мы испытывали психологическое давление и при счете 0:0. Мы знаем, чего хотим. Играли в свою игру, создавали моменты и точно были уверены в том, что сможем забить. Хорошо, что удалось отличиться дважды, но могли забить и больше.

- Уже в среду вы проведете перенесенный матч с "Ворсклой", чего от него ожидаете?

- Каждая игра - это маленькая ступенька. Нам нужны только победы. Думаю, тоже будет серьезная игра, ведь «Ворскла» - хорошая, боевая команда. Будем тщательно настраиваться, постараемся восстановиться, как следует и показать свою лучшую игру. Конечно, после победы будем готовиться с радостным настроением.

- В первой половине сезона в соответствии с календарем у "Динамо" большинство матчей в Киеве и области, это хорошо, что не нужно далеко ехать?

- Конечно, всегда приятно играть дома или недалеко от дома. В определенном плане это легче, но мы не забываем, что во втором круге все равно придется ездить на гостевые матчи, поэтому, думаю, особой разницы нет.