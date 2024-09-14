Бартулович: Относительно игры - Динамо есть Динамо

Наставник "Зари" Младен Бартулович прокомментировал поражение от "Динамо" (0:2) в 6-м туре УПЛ.

- Во-первых: хочу поздравить всех луганчан с днем города. Очень верю, что сыграем в украинском Луганске, на родном стадионе. Относительно игры - "Динамо" есть "Динамо". Они нас дожали. Мы создавали много предпосылок для перспективных атак, хороших моментов. Надо было спокойнее работать с мячом. Во второй половине поединка соперник прибавил. Замены сделали свое дело. Забили первый гол, затем, через некоторое время и второй. После этого нам было очень тяжело уже.

- В первом тайме вы перекрыли соперника, сыграли неплохо. Чего не хватило на вторую половину матча?

- Как я уже сказал - "Динамо" прибавило. Плюс, возможность замен на усиление состава. Мы также сделали замены, но ожидали чуть больше помощи от ребят. Замены не усилили нас сегодня.

- Насколько ослабило игру команды отсутствие арендованных футболистов?

- Так бы не сказал. У нас было достаточно игроков для изменений. Все они - квалифицированные. Конечно, мы рассчитываем на арендованных, но это не ключевой аспект.

- Какова перспектива Супряги в вашей команде?

- Я общался с ним. Долго его знаю, еще с "Днепра-1". Вижу желание играть за "Зарю". Рассчитываем на его помощь.