Полузащитник Черноморца – о матче с Ингульцем: Не сказал, что соперник весь матч провел в обороне

Вчера в матче 6-го тура УПЛ "Черноморец" одолел "Ингулец" со счетом 1:0, гол за одесскую команду забил полузащитник Александр Пшеничнюк.

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Автор гола поделился своими эмоциями по поводу дебютного взятия ворот за "Черноморец".

Поздравляю вашу команду с победой, тебя с дебютным мячом. Какие впечатления после игры?

Очень рад, что удалось победить. Я очень благодарен команде, очень хорошие эмоции после победы.

Насколько сложно сегодня было играть против команды, которая весь матч, можно сказать, провела в обороне?

Я бы не сказал, что соперник весь матч провел в обороне. Эта команда очень дисциплинирована, примерно нашего уровня. Мы стремились играть в свой футбол. Конечно, игра была нелегкой, но нам удалось победить.

Ты забил сегодня дебютный гол в УПЛ и вообще во взрослом футболе впервые забил ударом через себя. Ты тренировал раньше подобный удар или это получилось случайно?

Нет, это получилось случайно. Можно сказать, что повезло.