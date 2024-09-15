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Полузащитник Черноморца – о матче с Ингульцем: Не сказал, что соперник весь матч провел в обороне
Прокомментировал свой гол через себя
ФК Чорноморець
Вчера в матче 6-го тура УПЛ "Черноморец" одолел "Ингулец" со счетом 1:0, гол за одесскую команду забил полузащитник Александр Пшеничнюк.
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Автор гола поделился своими эмоциями по поводу дебютного взятия ворот за "Черноморец".
Поздравляю вашу команду с победой, тебя с дебютным мячом. Какие впечатления после игры?
Очень рад, что удалось победить. Я очень благодарен команде, очень хорошие эмоции после победы.
Насколько сложно сегодня было играть против команды, которая весь матч, можно сказать, провела в обороне?
Я бы не сказал, что соперник весь матч провел в обороне. Эта команда очень дисциплинирована, примерно нашего уровня. Мы стремились играть в свой футбол. Конечно, игра была нелегкой, но нам удалось победить.
Ты забил сегодня дебютный гол в УПЛ и вообще во взрослом футболе впервые забил ударом через себя. Ты тренировал раньше подобный удар или это получилось случайно?
Нет, это получилось случайно. Можно сказать, что повезло.
Напомним, 18-летний полузащитник Александр Пшеничнюк успел сыграть за "Черноморец" 7 матчей во всех официальных турнирах. Добавим, что "Черноморец" занимает 11 место в УПЛ, набрав 6 очков.
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