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Полесье – Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Полесье – Верес: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 15.09.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
ФК "Полісся"
В последнем матче футбольного уикенда в Украинской Премьер-лиге есть очевидный фаворит и аутсайдер. Житомирское "Полесье" будет принимать у себя дома ровенский "Верес".
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Сейчас у команды Имада Ашура все в порядке, из своих первых 4 поединков нового сезона национального чемпионата они выиграли трижды и всего лишь один раз сыграли вничью, произошло это в матче против "Ингульца". Уверенная походка уверенной команды, которая сбросила с себя давление выступления в еврокубках. "Верес", в свою очередь, как всегда, нестабилен. В их активе лишь одна победа над "Колосом", одна ничья с "Карпатами" и три поражения в других матчах. Они занимают 12-е место в турнирной таблице и исправить это положение после сегодняшнего матча будет крайне трудно.
Старт поединка — в 18:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Украинская Премьер-лига 2024/25, шестой тур
15.09.2024. 18:00. Житомир. Центральный городской стадион "Полесье"
"Полесье" — "Верес"
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