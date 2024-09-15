Тренер Ингульца - об игре с Черноморцем: Результат должен быть ничейным

Вчера "Ингулец" проиграл со счетом 0:1 "Черноморцу". Главный тренер петровского клуба Василий Кобин подвел итоги матча.

"Результат должен был быть ничейным. Были моменты и у "Черноморца", и у нас. Игроков подводила реализация. В эпизоде ​​в конце матча с голом нам не хватило игрока, который прежде был удален, поскольку гол был забит после стандарта именно из его зоны.

Все игры на выезде? Да, это сложно. Семь часов дорога в Одессу, десять часов дорога в Киев. Это отнимает силы на восстановление, теряем минимум один день на подготовку. Будь другие варианты, мы бы этого не делали, но надо с этим смириться и настроить ребят, что такие условия. Перед матчем я сделал собрание команды и донес ей информацию о том, что придется играть выездные матчи. Кто-то отреагировал нормально, с кем пришлось проводить индивидуальные беседы.

Есть определенные проблемные позиции из-за травм игроков, но будем исходить из того, что имеем", — сказал Кобин.