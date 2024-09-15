Левый берег – Кривбасс: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Прошлогодний участник Первой лиги и команда, которая играла в этом сезоне в еврокубках, сейчас идут рядом в турнирной таблице. "Левый берег" занимает 10 место, а в то же время "Кривбасс" идет на одну ступеньку выше. Правда, у криворожцев есть еще матч в запасе.

Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football

Сегодня эти две команды встретятся впервые в своей истории. "Левый берег" в последнем домашнем матче победил "Черноморец". Кривбасс в крайнем выездном поединке одолел “Верес”. Криворожцы уже отдохнули после тяжелых переездов, перевели дыхание и теперь "Левому берегу" придется с этим бороться.

Чемпионат Украины, шестой тур

15 сентября, 15:30. "Арена Левый Берег" (Киевская область)

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Видеотрансляция матча доступна по ссылке>>>>