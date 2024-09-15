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Левый берег – Кривбасс: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Соседи в турнирной таблице
Фото: ФК Лівий берег
Прошлогодний участник Первой лиги и команда, которая играла в этом сезоне в еврокубках, сейчас идут рядом в турнирной таблице. "Левый берег" занимает 10 место, а в то же время "Кривбасс" идет на одну ступеньку выше. Правда, у криворожцев есть еще матч в запасе.
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Сегодня эти две команды встретятся впервые в своей истории. "Левый берег" в последнем домашнем матче победил "Черноморец". Кривбасс в крайнем выездном поединке одолел “Верес”. Криворожцы уже отдохнули после тяжелых переездов, перевели дыхание и теперь "Левому берегу" придется с этим бороться.
Чемпионат Украины, шестой тур
15 сентября, 15:30. "Арена Левый Берег" (Киевская область)
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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