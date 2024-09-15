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Автор хет-трика в матче Шахтер - Карпаты - об игре: В конце могли еще 2-3 забить

Премьер-лига

Прокомментировал свой хет-трик

Автор хет-трика в матче Шахтер - Карпаты - об игре: В конце могли еще 2-3 забить

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Вчера в рамках 6-го тура УПЛ "Шахтер" обыграл львовские "Карпаты" со счетом 5:2. Помог "Шахтеру" победить хет-трик Артема Бондаренко.

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Полузащитник донецкого клуба прокомментировал вчерашнюю игру и свои голы:

"Сыграл неплохо, но можно лучше. Сколько мог забить "Шахтер"? В конце могли еще 2-3 забить, если бы немного несерьезно не начали относиться. Когда ведешь 4:1 или 5:1, то теряешь простые мячи" появляется нервозность и начинаешь баловаться иногда.

Теперь Лига чемпионов, нельзя сравнивать игру с "Болоньей". Наконец-то Лига чемпионов возвращается, мы очень ее ждали", – сказал Бондаренко.

Напомним, для Бондаренко вчерашний матч стал пятым в нынешнем сезоне. Добавим, что в прошлом туре Артем оформил ассист в игре против "Александрии".

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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