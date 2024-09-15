Автор хет-трика в матче Шахтер - Карпаты - об игре: В конце могли еще 2-3 забить

Вчера в рамках 6-го тура УПЛ "Шахтер" обыграл львовские "Карпаты" со счетом 5:2. Помог "Шахтеру" победить хет-трик Артема Бондаренко.

Полузащитник донецкого клуба прокомментировал вчерашнюю игру и свои голы:

"Сыграл неплохо, но можно лучше. Сколько мог забить "Шахтер"? В конце могли еще 2-3 забить, если бы немного несерьезно не начали относиться. Когда ведешь 4:1 или 5:1, то теряешь простые мячи" появляется нервозность и начинаешь баловаться иногда.

Теперь Лига чемпионов, нельзя сравнивать игру с "Болоньей". Наконец-то Лига чемпионов возвращается, мы очень ее ждали", – сказал Бондаренко.