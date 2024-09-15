  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Рекорд киевского Динамо: 500-й сухой матч в чемпионатах Украины
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рекорд киевского Динамо: 500-й сухой матч в чемпионатах Украины

Премьер-лига

Новый рекорд

Рекорд киевского Динамо: 500-й сухой матч в чемпионатах Украины

Фото - Динамо

Новина українською

Вчера в рамках 6-го тура УПЛ киевское "Динамо" обыграло "Зарю" со счетом 2:0. Эта игра стала для столичного клуба 500-м "сухим" матчем.

По имеющейся информации, "Динамо Киев" сохранило ворота "на ноль" в 276 домашних и 224 гостевых играх.

Юбилейные "сухие" Матчи "Динамо" в чемпионатах Украины:

№ Дата Соперник Счет (поле) Вратарь "Динамо"

1-й 10.03.1992 Нефтяник 1:0 (д) Мартинкенас

50-й 14.04.1995 Карпаты 3:0 (д) Ковтун

100-й 05.09.1997 Кривбасс 1:0 (г) Кернозенко

150-й 28.10.2000 Мариуполь 2:0 (д) Шовковский

200-й 17.10.2003 Мариуполь 2:0 (д) Рева

250-й 17.03.2007 Заря 4:0 (д) Шовковский

300-й 09.05.2010 Металлург С 3:0 (д) Бойко

350-й 26.05.2013 Металлург С 3:0 (д) Шовковский

400-й 09.04.2017 Олимпик 4:0 (д) Коваль

450-й 26.09.2020 Минай 4:0 (г) Бущан

500-й 14.09.2024 Заря 2:0 (г) Бущан

Напомним, киевское "Динамо" занимает 2-е место в турнирной таблице УПЛ. Они выиграли 4 матчи из четырех.

По теме
yellow-arrow
Ворскла – Рух: стартовые составы на матч
yellow-arrow
Шанс львовян на первую тройку. Ворскла - Рух. Текстовая трансляция матча УПЛ
yellow-arrow
Защитник Руха - о предстоящей игре с Ворсклой: В прошлом году мы там потеряли очки. Понимаем, что на нас будет двойная мотивация
Александр Шовковский Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Dynamo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости