Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рекорд киевского Динамо: 500-й сухой матч в чемпионатах Украины
Новый рекорд
Фото - Динамо
Вчера в рамках 6-го тура УПЛ киевское "Динамо" обыграло "Зарю" со счетом 2:0. Эта игра стала для столичного клуба 500-м "сухим" матчем.
По имеющейся информации, "Динамо Киев" сохранило ворота "на ноль" в 276 домашних и 224 гостевых играх.
Юбилейные "сухие" Матчи "Динамо" в чемпионатах Украины:
№ Дата Соперник Счет (поле) Вратарь "Динамо"
1-й 10.03.1992 Нефтяник 1:0 (д) Мартинкенас
50-й 14.04.1995 Карпаты 3:0 (д) Ковтун
100-й 05.09.1997 Кривбасс 1:0 (г) Кернозенко
150-й 28.10.2000 Мариуполь 2:0 (д) Шовковский
200-й 17.10.2003 Мариуполь 2:0 (д) Рева
250-й 17.03.2007 Заря 4:0 (д) Шовковский
300-й 09.05.2010 Металлург С 3:0 (д) Бойко
350-й 26.05.2013 Металлург С 3:0 (д) Шовковский
400-й 09.04.2017 Олимпик 4:0 (д) Коваль
450-й 26.09.2020 Минай 4:0 (г) Бущан
500-й 14.09.2024 Заря 2:0 (г) Бущан
Напомним, киевское "Динамо" занимает 2-е место в турнирной таблице УПЛ. Они выиграли 4 матчи из четырех.
Популярное сейчас
- В матче Борнмут – Челси установлен рекорд АПЛ по количеству желтых карточек
- АПЛ. Борнмут - Челси 0:1. Нкунку нагло ворует победу у вишен
- Динамо и Шахтер забирают свое, Черноморец во второй раз побеждает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Заря - Динамо Киев. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины
- Красотка дня. Очаровательная невеста Влада Супряги, которая готова поддерживать его в Заре