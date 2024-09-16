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Болонья – Шахтер, два матча Динамо, Интер – Милан и Сити – Арсенал. Расписание футбола на 16 – 22 сентября
График топ-матчей
Getty Images
Нас ждет очень насыщенная футбольная неделя. Подумайте только, три дня Лиги чемпионов, УПЛ даже среди недели, а еще плотный уик-энд: Забарный едет на "Энфилд", "Арсенал" отправится на "Этихад" плюс миланское дерби на полях Италии. Давайте-давайте, маркер в руки, календарик на стенку и обводим.
Понедельник, 16 сентября
"Колос" и "ЛНЗ" закроют 6-й тур чемпионата Украины. Также два матча состоятся на Апеннинах, и еще один поединок в Испании.
- 18:00. "Колос" – "ЛНЗ". УПЛ. УПЛ ТВ
- 19:30. "Парма" – "Удинезе". Серия А. Megogo
- 21:45. "Лацио" – "Верона". Серия А. Megogo
- 22:00. "Райо Вальекано" – "Осасуна". Примера. Megogo
Вторник, 17 сентября
Вот она, родная. Лига чемпионов. Старт группового раунда главного клубного европейского турнира в обновленном формате. Пока "Эвертон" Миколенко и "Брентфорд" Ярмолюка будут бодаться в своих матчах в Кубке английской лиги, в ЛЧ, например, "Милан" сыграет с "Ливерпулем". Легендарное противостояние.
- 19:45. "Ювентус" – "ПСВ". ЛЧ. Megogo
- 19:45. "Янг Бойз" – "Астон Вилла". ЛЧ. Megogo
- 20:00. "Мальорка" – "Реал Сосьедад". Примера. Megogo
- 21:45. "Эвертон" – "Саутгемптон". Кубок лиги. Setanta Sports App
- 21:45. "Брентфорд" – "Лейтон Ориент". Кубок лиги. Setanta Sports App
- 22:00. "Манчестер Юнайтед" – "Барнсли". Кубок лиги. Setanta Sports App
- 22:00. "Бавария" – "Динамо Загреб". ЛЧ. Megogo
- 22:00. "Милан" – "Ливерпуль". ЛЧ. Megogo
- 22:00. "Реал" – "Штутгарт". ЛЧ. Megogo
- 22:00. "Спортинг" – "Лилль". ЛЧ. Megogo
Среда, 18 сентября
Вечер начнется с перенесенного поединка чемпионата Украины между киевским "Динамо" и полтавской "Ворсклой". Продолжится матчем донецкого "Шахтера" против "Болоньи" в ЛЧ, а затем эстафету подхватят финалисты предыдущего розыгрыша турнира: "Манчестер Сити" и миланский "Интер". О, а еще "Жирону" Виктора Цыганкова ждет сложный выезд в Париж.
- 18:00. "Динамо" – "Ворскла". УПЛ. УПЛ ТВ / 1+1 media
- 19:45. "Болонья" – "Шахтер". ЛЧ. Megogo
- 19:45. "Спарта Прага" – "Зальцбург". ЛЧ. Megogo
- 20:00. "Бетис" – "Хетафе". Примера. Megogo
- 21:45. "Брайтон" – "Вулверхэмптон". Кубок лиги. Setanta Sports App
- 22:00. "Ковентри" – "Тоттенхэм". Кубок лиги. Setanta Sports App
- 22:00. "Брюгге" – "Боруссия Д". ЛЧ. Megogo
- 22:00. "Манчестер Сити" – "Интер". ЛЧ. Megogo
- 22:00. "ПСЖ" – "Жирона". ЛЧ. Megogo
- 22:00. "Селтик" – "Слован Братислава". ЛЧ. Megogo
Четверг, 19 сентября
И еще одна вкусная порция Лиги чемпионов. Тут вам и "Байер" Хаби Алонсо, и "Бенфика" Анатолия Трубина, и, конечно же, каталонская "Барселона". Прям футбольный аттракцион. Может, еще и Артета выпустит Зинченко – так вообще будет праздник.
- 19:45. "Фейеноорд" – "Байер". ЛЧ. Megogo
- 19:45. "Црвена Звезда" – "Бенфика". ЛЧ. Megogo
- 20:00. "Леганес" – "Атлетик". Примера. Megogo
- 22:00. "Аталанта" – "Арсенал". ЛЧ. Megogo
- 22:00. "Атлетико" – "РБ Лейпциг". ЛЧ. Megogo
- 22:00. "Брест" – "Штурм Грац". ЛЧ. Megogo
- 22:00. "Монако" – "Барселона". ЛЧ. Megogo
Пятница, 20 сентября
Ныряем обратно в рутинные футбольные выходные. Тур в пятницу начнется в Италии, Германии, Испании, Франции и Португалии.
- 19:30. "Кальяри" – "Эмполи". Серия А. Megogo
- 21:30. "Аугсбург" – "Майнц". Бундеслига. Setanta Sports App
- 21:45. "Верона" – "Торино". Серия А. Megogo
- 21:45. "Ницца" – "Сент-Этьен". Лига 1. Megogo
- 22:00. "Алавес" – "Севилья". Примера. Megogo
- 22:15. "Насьонал" – "Брага". Примейра. Megogo
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Суббота, 21 сентября
УПЛ на этот раз разнесена вполне равномерно. Три матча в субботу, столько же в воскресенье, и еще два в понедельник. Что касается европейских лиг, то там тоже немало вывесок привлекает к себе большое внимание. "Ливерпуль" – "Борнмут", "Ювентус" – "Наполи", и это далеко не весь список.
- 13:00. "Черноморец" – "Карпаты". УПЛ. УПЛ ТВ
- 14:30. "Вест Хэм" – "Челси". АПЛ. Setanta Sports App
- 15:00. "Вальядолид" – "Реал Сосьедад". Примера. Megogo
- 15:30. "Александрия" – "Левый берег". УПЛ. УПЛ ТВ
- 16:00. "Венеция" – "Дженоа". Серия А. Megogo
- 16:30. "Вердер" – "Бавария". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Унион Берлин" – "Хоффенхайм". Бундеслига. Setanta Sports App
- 17:00. "Лестер" – "Эвертон". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Ливерпуль" – "Борнмут". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Тоттенхэм" – "Брентфорд". АПЛ. Setanta Sports App
- 18:00. "Динамо" – "Рух". УПЛ. УПЛ ТВ / 1+1 media
- 18:00. "Лилль" – "Страсбур". Лига 1. Megogo
- 19:00. "Ювентус" – "Наполи". Серия А. Megogo
- 19:30. "Кристал Пэлас" – "Манчестер Юнайтед". АПЛ. Setanta Sports App
- 19:30. "Валенсия" – "Жирона". Примера. Megogo
- 19:30. "Айнтрахт" – "Боруссия М". Бундеслига. Setanta Sports App
- 20:00. "Ренн" – "Ланс". Лига 1. Megogo
- 20:00. "Гимарайнш" – "Порту". Примейра. Megogo
- 21:45. "Лечче" – "Парма". Серия А. Megogo
- 22:00. "Реал" – "Эспаньол". Примера. Megogo
- 22:00. "Реймс" – "ПСЖ". Лига 1. Megogo
Воскресенье, 22 сентября
Завершение недели будет ярким. "Манчестер Сити" встретится с лондонским "Арсеналом", "Рома" Довбика примет "Удинезе", а "Интер и "Милан" сойдутся в Derby della Madonnina. На этот же временной слот запланировано и главное дерби Франции. Придется переключаться.
- 13:00. "Верес" – "Ингулец". УПЛ. УПЛ ТВ
- 13:30. "Фиорентина" – "Лацио". Серия А. Megogo
- 15:00. "Хетафе" – "Леганес". Примера. Megogo
- 15:30. "Кривбасс" – "Ворскла". УПЛ. УПЛ ТВ
- 16:00. "Брайтон" – "Ноттингем Форест". АПЛ. Setanta Sports App
- 16:00. "Монца" – "Болонья". Серия А. Megogo
- 16:00. "Монако" – "Гавр". Лига 1. Megogo
- 16:30. "Байер" – "Вольфсбург". Бундеслига. Setanta Sports App
- 17:15. "Атлетик Бильбао" – "Сельта". Примера. Megogo
- 18:00. "Полесье" – "ЛНЗ". УПЛ. УПЛ ТВ
- 18:30. "Манчестер Сити" – "Арсенал". АПЛ. Setanta Sports App
- 18:30. "Штутгарт" – "Боруссия Д". Бундеслига. Setanta Sports App
- 19:00. "Рома" – "Удинезе". Серия А. Megogo
- 19:30. "Вильярреал" – "Барселона". Примера. Megogo
- 20:30. "Санкт-Паули" – "РБ Лейпциг". Бундеслига. Setanta Sports App
- 21:45. "Интер" – "Милан". Серия А. Megogo
- 21:45. "Лион" – "Марсель". Лига 1. Megogo
- 22:00. "Райо Вальекано" – "Атлетико". Примера. Megogo
- 22:30. "Спортинг" – "АВС". Примейра. Megogo
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