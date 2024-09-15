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Защитник Руха - о предстоящей игре с Ворсклой: В прошлом году мы там потеряли очки. Понимаем, что на нас будет двойная мотивация
Оценил стартовый отрезок команды
Фото: Рух
Защитник "Руха" Виталий Холод рассказал о том, как львовская команда готовится к матчу с "Ворсклой" и прокомментировал стартовый отрезок "Руха" в чемпионате.
"Рух" выдал классный отрезок перед паузой на сборные. Перерыв пошел в плюс?
Очень приятно, когда нашу игру отмечают. Мы играем для наших болельщиков. Нужно держать уровень на протяжении всего сезона и прибавлять с каждой игрой.
Из-за участия ряда игроков в Олимпиаде "Рух" перенес свой стартовый матч в чемпионате. Пропуск первого тура мог дать определенную фору?
Я не думаю, что пропуск первого тура как-то повлиял. У нас были хорошие сборы, хорошо подготовились, проверили себя с классными соперниками. Постараемся держать эту планку дальше.
"Рух" радует нас матчами с большим количеством голов. Не останавливаться весь матч является требованием тренерского штаба?
Перед каждой игрой внимательно слушаем установку тренерского штаба, в перерыве вносим коррективы и стараемся с первой до последней минуты не давать сопернику шансов против нас. Каждый игрок за год во взрослом футболе что-то для себя взял. Появилась уверенность, поверили в собственные силы.
Что мешало "Руху" поставить голы на конвейер?
Подтянули реализацию. Где-то за счет нашей игры, заставляли соперника ошибаться.
Приход Краснопира в команду также этому поспособствовал?
Игорь с первых тренировок влился в коллектив. Начал с первых матчей забивать. Со всеми ребятами нашел общий язык. Его хорошо приняли.
"Рух" довольно часто страдает от травм. Вылетают лидеры, но своими силами закрываете проблемные позиции. Что этому способствует?
По моему мнению, от травм никто не застрахован в футболе. У нас собраны классные игроки, высокая конкуренция. Каждый может получить шанс и заменить кого-то, кто травмировался или перебрал карточек.
Полузащитник Сапуга и нападающий Климчук вернулись к тренировкам с командой. Скучали за ребятами?
Очень соскучились. Ждали их возвращения. Марко и Юра имеют очень большое влияние на раздевалку. Поддерживали нас все время, пока лечились.
"Рух" ждет следующая игра с "Ворсклой". С каким настроением отправились в Полтаву?
В прошлом году мы там потеряли очки. С тех пор команда изменилась. Понимаем, что на нас будет двойная мотивация.
Напомним, матч "Ворскла" – "Рух" начнется в 13:00. Сайт UA-Футбола проведет текстовую трансляцию игры.
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