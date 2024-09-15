Защитник Руха - о предстоящей игре с Ворсклой: В прошлом году мы там потеряли очки. Понимаем, что на нас будет двойная мотивация

Защитник "Руха" Виталий Холод рассказал о том, как львовская команда готовится к матчу с "Ворсклой" и прокомментировал стартовый отрезок "Руха" в чемпионате.

"Рух" выдал классный отрезок перед паузой на сборные. Перерыв пошел в плюс?

Очень приятно, когда нашу игру отмечают. Мы играем для наших болельщиков. Нужно держать уровень на протяжении всего сезона и прибавлять с каждой игрой.

Из-за участия ряда игроков в Олимпиаде "Рух" перенес свой стартовый матч в чемпионате. Пропуск первого тура мог дать определенную фору?

Я не думаю, что пропуск первого тура как-то повлиял. У нас были хорошие сборы, хорошо подготовились, проверили себя с классными соперниками. Постараемся держать эту планку дальше.

"Рух" радует нас матчами с большим количеством голов. Не останавливаться весь матч является требованием тренерского штаба?

Перед каждой игрой внимательно слушаем установку тренерского штаба, в перерыве вносим коррективы и стараемся с первой до последней минуты не давать сопернику шансов против нас. Каждый игрок за год во взрослом футболе что-то для себя взял. Появилась уверенность, поверили в собственные силы.

Что мешало "Руху" поставить голы на конвейер?

Подтянули реализацию. Где-то за счет нашей игры, заставляли соперника ошибаться.

Приход Краснопира в команду также этому поспособствовал?

Игорь с первых тренировок влился в коллектив. Начал с первых матчей забивать. Со всеми ребятами нашел общий язык. Его хорошо приняли.