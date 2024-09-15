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Ворскла – Рух: стартовые составы на матч
Тренер полтавчан отмечает юбилей
Фото: ФК Ворскла
В матче шестого тура УПЛ "Ворскла" встретится с "Рухом". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.
- "Ворскла": Исенко – Крупский, Гучек, Черноморец, Пердута – Павлюк, Скляр, Челядин – Кане, Иеде, Мякушко.
- Запасные: Ермолов, Ковталюк, Хрипчук, Прус, Островский, Черныш, Нестеренко, Шкриель, Ндукве, Кулаковский, Изотов.
- "Рух": Ледвий – Сыч, Дидык, Холод, Роман – Пидгурский – Квасница, Притула, Федор, Карабин – Краснопир.
- Запасные: Герета, Лях, Товарницкий, Семотюк, Рунич, Клайвер, И. Денисов.
Перед этим поединком полтавчане находятся на восьмом месте в турнирной таблице УПЛ, а "Рух" идет пятым. У команд семь и девять очков соответственно.
Отметим, что главный тренер "Ворсклы" сегодня отмечает юбилей. Сергею Долганскому исполнилось 50 лет.
Начало встречи в Полтаве запланировано на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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