  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла – Рух: стартовые составы на матч
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла – Рух: стартовые составы на матч

Премьер-лига

Тренер полтавчан отмечает юбилей

Ворскла – Рух: стартовые составы на матч

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

В матче шестого тура УПЛ "Ворскла" встретится с "Рухом". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

  • "Ворскла": Исенко – Крупский, Гучек, Черноморец, Пердута – Павлюк, Скляр, Челядин – Кане, Иеде, Мякушко.
  • Запасные: Ермолов, Ковталюк, Хрипчук, Прус, Островский, Черныш, Нестеренко, Шкриель, Ндукве, Кулаковский, Изотов.
  • "Рух": Ледвий – Сыч, Дидык, Холод, Роман – Пидгурский – Квасница, Притула, Федор, Карабин – Краснопир.
  • Запасные: Герета, Лях, Товарницкий, Семотюк, Рунич, Клайвер, И. Денисов.

Перед этим поединком полтавчане находятся на восьмом месте в турнирной таблице УПЛ, а "Рух" идет пятым. У команд семь и девять очков соответственно.

Отметим, что главный тренер "Ворсклы" сегодня отмечает юбилей. Сергею Долганскому исполнилось 50 лет.

Начало встречи в Полтаве запланировано на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

По теме
yellow-arrow
Шанс львовян на первую тройку. Ворскла - Рух. Текстовая трансляция матча УПЛ
yellow-arrow
Защитник Руха - о предстоящей игре с Ворсклой: В прошлом году мы там потеряли очки. Понимаем, что на нас будет двойная мотивация
yellow-arrow
Рекорд киевского Динамо: 500-й сухой матч в чемпионатах Украины
Ворскла (Полтава) Рух (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости