УПЛ. Ворскла - Рух 0:0. Не футбол, а страдание

В воскресенье, 15 сентября, "Ворскла" в рамках шестого тура УПЛ принимала "Рух". В прошлом туре подопечные Сергея Долганского в гостях сыграли вничью с "Карпатами", а "Рух" уничтожил "Ингулец" - 5:0.

Для полтавчан "Рух" неудобный соперник. Безвыигрышная серия "Ворсклы" с "Рух" длилась 5 игр: 3 ничьих и 2 поражения. Подопечные Пономарева подходила к этой встрече в хорошем игровом тонусе: две победы и восемь забитых голов. Однако и полтавчане три матча подряд в УПЛ не проигрывали. В стартовых составах обеих команд вышли сразу семь игроков молодежной сборной.

Газон на стадионе "Бутовского" был очень низкого уровня, поэтому было непросто комбинировать. Это создавало существенные проблемы гостям, привыкшим играть с позиции силы за счет коротких-средних передач. Борьбы было слишком много, а вот конструктиву не хватало. В заключительной трети поля у обеих команд прослеживалась безыдейность.

Это была очень хорошая игра для голкиперов, ведь они оставались без работы. Нельзя сказать, что футболисты обеих команд играли на удержание счета, но в атаке у них ничего не получалось. В конце первого тайма подвел "Ворсклу" опытный Александр Скляр. За пять минут Александр заработал два предупреждения и оставил свою команду в меньшинстве. Никаких вопросов к арбитру быть не может. Первое предупреждение Скляр получил за споры с арбитром, а второе – за грубую игру. На перерыв соперники ушли без голов и без моментов.

Сразу после перерыва прогнозируемо гости взяли мяч под собственный контроль и пытались поскорее реализовать численное большинство. Полтавчане терпели и надеялись на контратаки. За 55 минут игрового времени футболисты обеих команд на двоих не смогли даже однажды пробить в створ ворот.

На 59-й минуте со штрафного пробивал Мякушко, но с этим ударом без проблем справился Ледвий. От наиболее результативной команды УПЛ ожидали большего в атаке, но они даже в большинстве не могли ничего создать. Следует также отдать должное подопечным Долганского, которые максимально внимательно играли в защите. Конечно, можно жаловаться на газон, но хотя бы пробивать по воротам можно было? В позиционном футболе львовяне сегодня вообще не впечатлили. Без скорости и нестандартных действий невозможно было пройти организованную защиту полтавчан.

Таким образом, игра так и завершилась без голов. Хороший результат для полтавчан, почти час игравших в меньшинстве.

Vbet Лига. Шестой тур

"Ворскла" -"Рух" 0:0

Удаление: Скляр (38)

"Ворскла": Исенко - Пердута, Черноморец, Гучек, Крупский - Челядин (Кулаковский, 75), Скляр, Павлюк (Хрипчук, 43) - Мякушко (Нестеренко, 75), Иеде (Ндукве, 90+1), Кане

"Рух": Ледвий - Роман (Лях, 87), Холод, Дидык, Сыч - Пидгурский (Рунич, 64) - Карабин, Федор, Притула, Квасница (Клайвер) - Краснопир