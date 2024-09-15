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УПЛ. Ворскла - Рух 0:0. Не футбол, а страдание

Премьер-лига

Хозяева с 38-й минуты играли в меньшинстве

УПЛ. Ворскла - Рух 0:0. Не футбол, а страдание

Фото: upl.ua

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье, 15 сентября, "Ворскла" в рамках шестого тура УПЛ принимала "Рух". В прошлом туре подопечные Сергея Долганского в гостях сыграли вничью с "Карпатами", а "Рух" уничтожил "Ингулец" - 5:0.

Для полтавчан "Рух" неудобный соперник. Безвыигрышная серия "Ворсклы" с "Рух" длилась 5 игр: 3 ничьих и 2 поражения. Подопечные Пономарева подходила к этой встрече в хорошем игровом тонусе: две победы и восемь забитых голов. Однако и полтавчане три матча подряд в УПЛ не проигрывали. В стартовых составах обеих команд вышли сразу семь игроков молодежной сборной.

Газон на стадионе "Бутовского" был очень низкого уровня, поэтому было непросто комбинировать. Это создавало существенные проблемы гостям, привыкшим играть с позиции силы за счет коротких-средних передач. Борьбы было слишком много, а вот конструктиву не хватало. В заключительной трети поля у обеих команд прослеживалась безыдейность.

Это была очень хорошая игра для голкиперов, ведь они оставались без работы. Нельзя сказать, что футболисты обеих команд играли на удержание счета, но в атаке у них ничего не получалось. В конце первого тайма подвел "Ворсклу" опытный Александр Скляр. За пять минут Александр заработал два предупреждения и оставил свою команду в меньшинстве. Никаких вопросов к арбитру быть не может. Первое предупреждение Скляр получил за споры с арбитром, а второе – за грубую игру. На перерыв соперники ушли без голов и без моментов.

Сразу после перерыва прогнозируемо гости взяли мяч под собственный контроль и пытались поскорее реализовать численное большинство. Полтавчане терпели и надеялись на контратаки. За 55 минут игрового времени футболисты обеих команд на двоих не смогли даже однажды пробить в створ ворот.

На 59-й минуте со штрафного пробивал Мякушко, но с этим ударом без проблем справился Ледвий. От наиболее результативной команды УПЛ ожидали большего в атаке, но они даже в большинстве не могли ничего создать. Следует также отдать должное подопечным Долганского, которые максимально внимательно играли в защите. Конечно, можно жаловаться на газон, но хотя бы пробивать по воротам можно было? В позиционном футболе львовяне сегодня вообще не впечатлили. Без скорости и нестандартных действий невозможно было пройти организованную защиту полтавчан.

Таким образом, игра так и завершилась без голов. Хороший результат для полтавчан, почти час игравших в меньшинстве.

Vbet Лига. Шестой тур

"Ворскла" -"Рух" 0:0

Удаление: Скляр (38)

"Ворскла": Исенко - Пердута, Черноморец, Гучек, Крупский - Челядин (Кулаковский, 75), Скляр, Павлюк (Хрипчук, 43) - Мякушко (Нестеренко, 75), Иеде (Ндукве, 90+1), Кане

"Рух": Ледвий - Роман (Лях, 87), Холод, Дидык, Сыч - Пидгурский (Рунич, 64) - Карабин, Федор, Притула, Квасница (Клайвер) - Краснопир

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Ворскла (Полтава) Рух (Львов)
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Комментарии
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Prideman (Lviv)
15.09.2024 в 15:25
Поле в Полтаві город ще той, але навіть це не виправдовує такої гри Руху. Убога гра і це ще м'яко сказано. Ворскла в меншості створила більш гострі моменти навіть. А Рух тупо катав впоперек поля м'яч, за що ледь не поплатився на 83 хв. Питання до Пономарьова, який любить розказувати, що вивчає кожного суперника перед грою і відповідно вибирає тактику на гру: граючи в більшості більше тайму просто катати м'яч впоперек поля це така тактика? Якщо так, на що тоді можна розраховувати, якщо ні, то чому після перерви не були внесені корективи? Жодного гольового моменту за всю гру і це граючи більшу частину матчу в більшості. Це як? Тренер найслабша ланка цієї команди.
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Комментарии 1
Prideman (Lviv)
15.09.2024 в 15:25
Поле в Полтаві город ще той, але навіть це не виправдовує такої гри Руху. Убога гра і це ще м'яко сказано. Ворскла в меншості створила більш гострі моменти навіть. А Рух тупо катав впоперек поля м'яч, за що ледь не поплатився на 83 хв. Питання до Пономарьова, який любить розказувати, що вивчає кожного суперника перед грою і відповідно вибирає тактику на гру: граючи в більшості більше тайму просто катати м'яч впоперек поля це така тактика? Якщо так, на що тоді можна розраховувати, якщо ні, то чому після перерви не були внесені корективи? Жодного гольового моменту за всю гру і це граючи більшу частину матчу в більшості. Це як? Тренер найслабша ланка цієї команди.
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