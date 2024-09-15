Пушич - об игре против Карпат: Нельзя пропускать дешевые голы

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал победу донецкой команды над львовскими "Карпатами", 5:2.

"Мы играли очень хорошо, вели 1:0, а потом фактически из ничего пропустили первый гол. Согласен, что это не очень хорошо для нас, и я не рад, что это произошло. Но такое случается, и после этого всегда интересно наблюдать, как команда отреагирует на произошедшее.

Для нас это второй пропущенный гол из стандартов за 5 игр, поэтому мы должны улучшить этот компонент игры, поскольку это очень дешевые голы. Нельзя пропускать дешевые голы, особенно когда так хорошо играешь, как мы сегодня(интервью бралось в день матча, вчера, 14 сентября). Поэтому этот компонент меня не устраивает, все остальные компоненты игры", — сказал тренер донецкого "Шахтера".