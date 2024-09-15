Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пушич - об игре против Карпат: Нельзя пропускать дешевые голы
Рассказал о работе на стандартах в этой игре
Фото: Шахтар
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал победу донецкой команды над львовскими "Карпатами", 5:2.
"Мы играли очень хорошо, вели 1:0, а потом фактически из ничего пропустили первый гол. Согласен, что это не очень хорошо для нас, и я не рад, что это произошло. Но такое случается, и после этого всегда интересно наблюдать, как команда отреагирует на произошедшее.
Для нас это второй пропущенный гол из стандартов за 5 игр, поэтому мы должны улучшить этот компонент игры, поскольку это очень дешевые голы. Нельзя пропускать дешевые голы, особенно когда так хорошо играешь, как мы сегодня(интервью бралось в день матча, вчера, 14 сентября). Поэтому этот компонент меня не устраивает, все остальные компоненты игры", — сказал тренер донецкого "Шахтера".
Напомним, в этом сезоне "Шахтер" дважды уступил и трижды выиграл матчи чемпионата Украины. Пока команда занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ.
Популярное сейчас
- Динамо и Шахтер не заметили соперников, триумфы Челси и Реала без украинцев, первая победа Фонсеки в Милане. Главные новости за 14 сентября
- Укрнафта возобновляет финансирование ахтырского Нефтяника
- В матче Борнмут – Челси установлен рекорд АПЛ по количеству желтых карточек
- Заря - Динамо: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Красавица дня. Завораживающая жена полузащитника сборной Чехии, который попытается забить украинцам
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины