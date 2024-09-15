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Лидерский темп. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:2
Команда Шовковского идет без потерь
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
В чемпионате Украины лидирует "Александрия" (тринадцать баллов), но без потерь идет только киевское "Динамо". Команда Александра Шовковского накануне разобралась с "Зарей", хотя это было труднее, чем против соперников в некоторых предыдущих турах.
Что происходило на поле – видела и фиксировала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Галерея – ниже в новости.
Фотогалерея
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