Лидерский темп. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:2

В чемпионате Украины лидирует "Александрия" (тринадцать баллов), но без потерь идет только киевское "Динамо". Команда Александра Шовковского накануне разобралась с "Зарей", хотя это было труднее, чем против соперников в некоторых предыдущих турах.

Что происходило на поле – видела и фиксировала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Галерея – ниже в новости.

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