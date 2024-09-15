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Премьер-лига

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Лидерский темп. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:2

Премьер-лига

Команда Шовковского идет без потерь

Лидерский темп. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:2

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

В чемпионате Украины лидирует "Александрия" (тринадцать баллов), но без потерь идет только киевское "Динамо". Команда Александра Шовковского накануне разобралась с "Зарей", хотя это было труднее, чем против соперников в некоторых предыдущих турах.

Что происходило на поле – видела и фиксировала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Галерея – ниже в новости.

Фотогалерея

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ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:2 - фото 6Лидерский темп. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:2 - фото 7Лидерский темп. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:2 - фото 8Лидерский темп. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:2 - фото 9Лидерский темп. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:2 - фото 10Лидерский темп. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:2 - фото 1Лидерский темп. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:2 - фото 2Лидерский темп. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:2 - фото 3Лидерский темп. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:2 - фото 4Лидерский темп. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:2 - фото 5Лидерский темп. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:2 - фото 6Лидерский темп. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:2 - фото 7Лидерский темп. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:2 - фото 8Лидерский темп. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:2 - фото 9Лидерский темп. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:2 - фото 10Лидерский темп. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:2 - фото 1Лидерский темп. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:2 - фото 2Лидерский темп. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:2 - фото 3Лидерский темп. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:2 - фото 8Лидерский темп. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:2 - фото 5Лидерский темп. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:2 - фото 4Лидерский темп. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:2 - фото 6Лидерский темп. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:2 - фото 7Лидерский темп. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:2 - фото 9Лидерский темп. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:2 - фото 10Лидерский темп. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:2 - фото 1Лидерский темп. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:2 - фото 2Лидерский темп. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:2 - фото 3Лидерский темп. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:2 - фото 4Лидерский темп. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:2 - фото 5Лидерский темп. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:2 - фото 6Лидерский темп. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:2 - фото 7Лидерский темп. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:2 - фото 8Лидерский темп. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:2 - фото 9Лидерский темп. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:2 - фото 10Лидерский темп. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:2 - фото 1Лидерский темп. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:2 - фото 2Лидерский темп. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:2 - фото 3Лидерский темп. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:2 - фото 4Лидерский темп. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:2 - фото 5Лидерский темп. ФОТОрепортаж с матча Заря - Динамо 0:2 - фото 6
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