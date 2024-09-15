Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник Кривбасса: Соперник - боевая команда, которая неплохо действует в обороне и выбегает в быстрые контратаки
Проанализировал игру Левого Берега
Фото: Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" Денис Кузык рассказал о том, как проходила подготовка к грядущему матчу против "Левого Берега".
Денис, как проходит подготовка к игре?
В обычном режиме. Немного отдохнули после напряженного августовского графика и приступили к тяжелой работе. Перезагрузились, поэтому подходим к противостоянию в хорошем настроении. Соперник - боевая команда, которая неплохо действует в обороне и выбегает в быстрые контратаки. Настраиваемся серьезно.
Соскучились по матчам УПЛ?
Очень. Две недели - большой перерыв, поэтому настраиваемся исключительно на победу.
В "Левом Берегу" выступают экс-игроки "Кривбасса". Настрой на поединок какой-то особый?
Вероятно, у экс-футболистов нашей команды будет двойная мотивация. В свою очередь нам также будет очень интересно сыграть против них. Будем рады увидеть ребят.
Смотрели ли матчи сборной Украины в международную паузу?
Да, и очень сильно болели за Украину. К сожалению, не повезло в этих матчах. Против чехов отмечу сильный второй тайм, имели хорошие моменты, но не смогли добыть очки.
Напомним, матч "Левый Берег" - "Кривбасс" начнется в 15:30. Сайт UA-Футбола проведет текстовую трансляцию игры.
Популярное сейчас
- Стал известен один из претендентов на должность гендиректора Динамо
- Укрнафта возобновляет финансирование ахтырского Нефтяника
- Украина победила США в 4-м туре шахматной Олимпиады
- Заря - Динамо: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Красавица дня. Завораживающая жена полузащитника сборной Чехии, который попытается забить украинцам
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом
Комментарии 2