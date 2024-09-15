Полузащитник Кривбасса: Соперник - боевая команда, которая неплохо действует в обороне и выбегает в быстрые контратаки

Полузащитник "Кривбасса" Денис Кузык рассказал о том, как проходила подготовка к грядущему матчу против "Левого Берега".

Денис, как проходит подготовка к игре?

В обычном режиме. Немного отдохнули после напряженного августовского графика и приступили к тяжелой работе. Перезагрузились, поэтому подходим к противостоянию в хорошем настроении. Соперник - боевая команда, которая неплохо действует в обороне и выбегает в быстрые контратаки. Настраиваемся серьезно.

Соскучились по матчам УПЛ?

Очень. Две недели - большой перерыв, поэтому настраиваемся исключительно на победу.

В "Левом Берегу" выступают экс-игроки "Кривбасса". Настрой на поединок какой-то особый?

Вероятно, у экс-футболистов нашей команды будет двойная мотивация. В свою очередь нам также будет очень интересно сыграть против них. Будем рады увидеть ребят.

Смотрели ли матчи сборной Украины в международную паузу?

Да, и очень сильно болели за Украину. К сожалению, не повезло в этих матчах. Против чехов отмечу сильный второй тайм, имели хорошие моменты, но не смогли добыть очки.