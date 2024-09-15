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Полузащитник Кривбасса: Соперник - боевая команда, которая неплохо действует в обороне и выбегает в быстрые контратаки

Премьер-лига

Проанализировал игру Левого Берега

Полузащитник Кривбасса: Соперник - боевая команда, которая неплохо действует в обороне и выбегает в быстрые контратаки

Фото: Кривбас

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Денис Кузык рассказал о том, как проходила подготовка к грядущему матчу против "Левого Берега".

Денис, как проходит подготовка к игре?

В обычном режиме. Немного отдохнули после напряженного августовского графика и приступили к тяжелой работе. Перезагрузились, поэтому подходим к противостоянию в хорошем настроении. Соперник - боевая команда, которая неплохо действует в обороне и выбегает в быстрые контратаки. Настраиваемся серьезно.

Соскучились по матчам УПЛ?

Очень. Две недели - большой перерыв, поэтому настраиваемся исключительно на победу.

В "Левом Берегу" выступают экс-игроки "Кривбасса". Настрой на поединок какой-то особый?

Вероятно, у экс-футболистов нашей команды будет двойная мотивация. В свою очередь нам также будет очень интересно сыграть против них. Будем рады увидеть ребят.

Смотрели ли матчи сборной Украины в международную паузу?

Да, и очень сильно болели за Украину. К сожалению, не повезло в этих матчах. Против чехов отмечу сильный второй тайм, имели хорошие моменты, но не смогли добыть очки.

Напомним, матч "Левый Берег" - "Кривбасс" начнется в 15:30. Сайт UA-Футбола проведет текстовую трансляцию игры.

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Кривбасс (Кривой Рог) Денис Кузык
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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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vismut (Запорожье)
15.09.2024 в 14:19
Только играйте а не страдайте
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Комментарии 2
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vismut (Запорожье)
15.09.2024 в 14:19
Только играйте а не страдайте
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0
1
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Просто Квашин (Харків)
15.09.2024 в 14:25
Кривбас грає в стилі "бий-біжи"....
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