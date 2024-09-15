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Ворскла и Рух начали второй тайм на 25 минут позже из-за воздушной тревоги

Премьер-лига

Россияне угрожали атакой с воздуха

Ворскла и Рух начали второй тайм на 25 минут позже из-за воздушной тревоги

Скриншот

UA-Футбол
Новина українською

"Ворскла" и "Рух" провели первый тайм в рамках шестого тура чемпионата Украины. Правда, на начало второй половины встречи пришлось подождать.

В 13:55 в Полтавской области и в частности Полтаве включилась воздушная тревога. Команды отправились к укрытиям.

В 14:15 тревога перестала раздаваться. В 14:26 команды начали второй тайм.

В первом тайме "Ворскла" осталась в меньшинстве, а также потеряла Павлюка из-за травмы. За ходом событий следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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