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Ворскла и Рух начали второй тайм на 25 минут позже из-за воздушной тревоги
Россияне угрожали атакой с воздуха
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"Ворскла" и "Рух" провели первый тайм в рамках шестого тура чемпионата Украины. Правда, на начало второй половины встречи пришлось подождать.
В 13:55 в Полтавской области и в частности Полтаве включилась воздушная тревога. Команды отправились к укрытиям.
В 14:15 тревога перестала раздаваться. В 14:26 команды начали второй тайм.
В первом тайме "Ворскла" осталась в меньшинстве, а также потеряла Павлюка из-за травмы. За ходом событий следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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