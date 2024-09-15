Левый берег – Кривбасс: стартовые составы на матч

В шестом туре УПЛ "Левый берег" на собственном поле примет "Кривбасс". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

"Левый берег": Механив – Соколов, Якимив, Семенов, Дударенко – Банада, Дедух – М. Когут, Приходько, Синица – Сухоручко.

Механив – Соколов, Якимив, Семенов, Дударенко – Банада, Дедух – М. Когут, Приходько, Синица – Сухоручко. Запасные: Фастов, Астахов, Самар, Шаповал, Сидней, Спиваков, Косовский, Галас, Войцеховский, Когут, Непейпиев, Кобзарь.

"Кривбасс": Клищук – Бандейра, Романчук, Драмбаев, Кузык – Бизимана, Вакулко – Жан По, Лунев, Микитишин – Соса.

Клищук – Бандейра, Романчук, Драмбаев, Кузык – Бизимана, Вакулко – Жан По, Лунев, Микитишин – Соса. Запасные: Маханьков, Фома, Понедельник, Конате, Аморозо, Дибанго, Твердохлиб, Задерака, Я. Шевченко, Каплунов.

Перед этим поединком "Левый берег" находится на 10 месте УПЛ, а "Кривбасс" идет на девятой строчке. Разрыв между командами составляет одно очко.

Старт встречи запланирован на 15.30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн противостояния.