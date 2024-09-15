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Левый берег – Кривбасс: стартовые составы на матч
Первак против Вернидуба
Фото: Верес
В шестом туре УПЛ "Левый берег" на собственном поле примет "Кривбасс". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.
- "Левый берег": Механив – Соколов, Якимив, Семенов, Дударенко – Банада, Дедух – М. Когут, Приходько, Синица – Сухоручко.
- Запасные: Фастов, Астахов, Самар, Шаповал, Сидней, Спиваков, Косовский, Галас, Войцеховский, Когут, Непейпиев, Кобзарь.
- "Кривбасс": Клищук – Бандейра, Романчук, Драмбаев, Кузык – Бизимана, Вакулко – Жан По, Лунев, Микитишин – Соса.
- Запасные: Маханьков, Фома, Понедельник, Конате, Аморозо, Дибанго, Твердохлиб, Задерака, Я. Шевченко, Каплунов.
Перед этим поединком "Левый берег" находится на 10 месте УПЛ, а "Кривбасс" идет на девятой строчке. Разрыв между командами составляет одно очко.
Старт встречи запланирован на 15.30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн противостояния.
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