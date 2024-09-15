Мучительные мучения и суперсаб Задерака. Левый Берег - Кривбасс 0:1.

После паузы на матчи Лиги наций УПЛ вернулась на украинские стадионы, и в одном из матчей 6-го тура УПЛ "Левый Берег" принимал "Кривбасс".

Киевляне, кажется, адаптировались в элите, одержав две победы в последних двух матчах, и поэтому пауза на матчи сборных для ЛБ была не с руки.

А вот криворожцам наоборот, после вылета из еврокубков с дальними разъездами нужно было привести свое ментальное и физиологическое состояние в порядок, так что международный перерыв для команды Вернидуба подоспел как раз вовремя.

У "Левого Берега" оказалось два изменения в стартовом составе по сравнению с прошлым матчем с "Вересом" - в центр обороны вместо Шаповала вышел Якимив, а в центр поля – вместо Спивакова – Приходько.

Из интересного в старте "Кривбасса" - на лавке оказался Дибанго, который только вчера приехад из сборнорй, место которого в старте занял Кузык. Также в центр обороны вышел Драмбаев, а атакующую тройку составили Микитишин, По и Соса.

"Кривбасс" на правах фаворита с первых минут завладел инициативой и мячом, против чего "Левый Берег" совершенно не был против – команда Первака прогнозировано сосредоточилась на игре от обороны.

При этом, имея мяч и владение, в первом тайме у "Кривбасса" впереди не получалось ничего совершенно. Пресная игра, надежный "Левый Берег" в обороне и тайм фактически без моментов. Хотя нет, один момент криворожцы в середине тайма все-таки создали – По классно отдал между на Сосу, который вовремя выскочил из линии, но в касание пробил мимо дальней штанги.

На этом все и логичные нули после первого тайма. Нули на табло, нули по количеству ударов в створ. Все логично.

Второй тайм мало чем отличался от первого. Гости так же больше владели мясом, так же больше играли в атаку, но "Левый Берег" все так же четко играл от обороны.

Моментов у ворот команд фактически не возникало и все катилось к нулевой ничьей, но Юрий Вернидуб угадал с заменой, выпустив вместо По Задераку. Для Максима, который восстановился после серьезной травмы, это была первая игра в сезоне, и стала для игрока триумфальной.

На 81-й минуте Кузык из центра поля классно закинул между двумя защитниками ЛБ, которые чуть ли не первый раз ошиблись, упустив Задераку, и Максим оторвавшись, выскочил на вратаря и точно пробил под ближнюю штангу!

Все, 1:0, в оставшееся время "Левый Берег" ничего придумать не смог и таким образом гости увезли из Киева очень непростую победу при довольно пресной игре.

Команде Первака должно быть очень обидно проигрывать по такой игре, на поражение ЛБ вряд ли наиграл, наиграл, но кто об этом вспомнит уже через неделю. 3 очка для "Кривбасса" и 0 для "Левого Берега".

6-й тур УПЛ, сезон 2024/25

15 сентября, Киевская область, стадион "Левый Берег"

Судья: Игорь Пасхал

"Левый Берег" (Киев) – "Кривбасс" (Кривой Рог) 0:1

Голы: Задерака (81)

Предупреждения: Якимив - Бандейра, Романчук

"Левый Берег": Механив, Соколов, Якимив, Семенов, Дударенко, Дедух, Банада (Спиваков, 88), Приходько (Галас, 64), Синица (Кобзар, 90), Николай Когут (Иван Когут, 64), Сухоручко

"Кривбасс": Клищук, Бандейра (Понедельник, 74), Романчук, Драмбаев, Кузык, Бизимана, Вакулко, По (Задерака, 74), Лунев (Дибанго, 83), Микитишин, Соса (Твердохлеб, 64)