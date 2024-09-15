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Александр Пихаленок: Какая причина поражений с Албанией и Чехией? Все виноваты – и футболисты, и тренерский штаб
Дал оценку поражениям
Фото - Динамо
Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Пихаленок прокомментировал поражение сборной Украины в Лиге Наций против Албании (1:2) и Чехии (2:3).
"Всегда приятно возвращаться в главную нашу сборную. На Евро-2024 я не играл и теперь вновь приятно вернуться в расположение сборной Украины. Однако мы подвели наших болельщиков, проиграв два стартовых матча в Лиге наций. Пока мы переключились на дела клубные, но через месяц мы вновь соберемся в Польше, где и продолжим нашу подготовку к следующих встречам на уровне сборных. Есть все шансы улучшить наше турнирное положение, не нужно вешать голову.
Какая причина поражений с Албанией и Чехией? Все виноваты – и футболисты, и тренерский штаб. Мы хотели набрать максимальное количество очков в этих играх", — сказал Пихаленок.
Напомним, в этом сезоне Александр Пихаленок принял участие в 10 матчах во всех официальных турнирах за "Динамо", в которых отметился 3 голами и 1 результативной передачей.
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