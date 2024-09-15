  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александр Пихаленок: Какая причина поражений с Албанией и Чехией? Все виноваты – и футболисты, и тренерский штаб
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александр Пихаленок: Какая причина поражений с Албанией и Чехией? Все виноваты – и футболисты, и тренерский штаб

Премьер-лига

Дал оценку поражениям

Александр Пихаленок: Какая причина поражений с Албанией и Чехией? Все виноваты – и футболисты, и тренерский штаб

Фото - Динамо

Новина українською

Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Пихаленок прокомментировал поражение сборной Украины в Лиге Наций против Албании (1:2) и Чехии (2:3).

"Всегда приятно возвращаться в главную нашу сборную. На Евро-2024 я не играл и теперь вновь приятно вернуться в расположение сборной Украины. Однако мы подвели наших болельщиков, проиграв два стартовых матча в Лиге наций. Пока мы переключились на дела клубные, но через месяц мы вновь соберемся в Польше, где и продолжим нашу подготовку к следующих встречам на уровне сборных. Есть все шансы улучшить наше турнирное положение, не нужно вешать голову.

Какая причина поражений с Албанией и Чехией? Все виноваты – и футболисты, и тренерский штаб. Мы хотели набрать максимальное количество очков в этих играх", — сказал Пихаленок.

Напомним, в этом сезоне Александр Пихаленок принял участие в 10 матчах во всех официальных турнирах за "Динамо", в которых отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

Читайте такжеУмный и техничный футболист". Экс-рулевой сборной Украины высказался о новичке киевского Динамо
По теме
yellow-arrow
Левый берег – Кривбасс: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
УПЛ. Ворскла - Рух 0:0. Не футбол, а страдание
yellow-arrow
Еще одна сенсация? Левый берег - Кривбасс. Текстовая трансляция матча УПЛ
Динамо (Киев) Александр Пихаленок
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
SportArena
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
storm_ua (Николаев)
15.09.2024 в 16:07
Можно так сказать,но в данном случае основная вина на тренерском штабе, и тут не о чем говорить.
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 1
storm_ua (Николаев)
15.09.2024 в 16:07
Можно так сказать,но в данном случае основная вина на тренерском штабе, и тут не о чем говорить.
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости