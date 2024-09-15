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Хозяева догонят Александрию? Полесье – Верес: стартовые составы на матч
Житомир готовится к очередному поединку УПЛ
Фото - Полісся
В одном из последних матчей 6-го тура украинского первенства "волки" принимают "народный клуб". Имад Ашур и Олег Шандрук определились со стартовыми составами.
- “Полесье”: Волынец, Смоляков, Чоботенко, Виалле, Михайличенко, Бабенко (К), Крушинский, Таллес, Назаренко, Гуцуляк, Луифер
- Запасные: Кудрик, Поспелов, Матич, Майсурадзе, Шастал, Томандзото, Мельниченко, Мустафаев, Леднев, Макуана, Пайшао, Бристрич
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- “Верес”: Кожухар, Гончаренко, Вовченко, Протасевич, Яго, Шевченко, Куция, Луан, Степанюк (К), Гайдучик, Шарай
- Запасные: Баран, Гакман, Годя, Дахновский, Клёц, Когут, Кучеров, Морозко, Мрвальевич, Смиян, Чечер, Ющишин
Матч начнётся в 18:00. UA-Футбол проведёт текстовую трансляцию.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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