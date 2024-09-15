Третьяков: Фридман - человек слова

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман рассказывал, что команды, которые подписывают экс-игроков днепрян свободными агентами будут рассчитаться за долги "Днепра-1". Якобы есть такая договоренность.

В частности, функционер называл имя Максима Третьякова, который сейчас выступает за "Колос". Однако футболист о такой договоренности впервые слышит, и деньги не получал.

- Максим, Вячеслав Фридман заявил, что с некоторыми игроками "Днепра-1" рассчитались их новые клубы, в том числе называл и вас.

- Нет, со мной пока никто не рассчитался, надеюсь, что этот вопрос решится в ближайшее время и тогда я смогу сказать: "Да, "Днепр-1“ со мной рассчитался и мы пожали руки".

- То есть вам должен заплатить именно "Днепр-1", а не "Колос"?

- Конечно, что "Днепр-1". "Колос" должен платить согласно контракту, который мы подписали.

- Ваши слова не сходятся с тем, что говорил Фридман...

- Нет, конкретно в моем случае я разорвал контракт, потому что "Днепр-1" не мог выполнять его условия, а в итоге вообще снялся с УПЛ. Это никак не снимает с них финансовые обязательства по периоду, когда я выступал за "Днепр-1". Хочу отметить, что Вячеслав Евгеньевич до этого всегда говорил мне правду, он - человек слова, возможно, в интервью с ним получилось определенное недоразумение.

- Вообще, как состоялось прощание с "Днепром-1"?

- Планировал начинать новый сезон в Днепре и меня уверяли, что как минимум до зимы мы сможем играть, если продадим некоторых игроков, к которым есть интерес других клубов. В итоге я пропустил важные для меня летние сборы, пришлось разрывать контракт и набирать форму с новой командой уже по ходу сезона.