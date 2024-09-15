Полтава выстояла в меньшинстве. Ворскла – Рух 0:0. Обзор матча

Ещё до перерыва львовский клуб получил численное преимущество, поскольку Александр Скляр дважды за 6 минут получил желтую карточку. Впрочем, это не помогло гостям добиться максимального результата.

Учитывая ход событий, "зелено-белые" сфокусировались на игре в обороне, а в единичных моментах в 80% случаев мяч пролетал мимо ворот. У подопечных Пономарева было 4 удара в створ, но кипер хозяев Павел Исенко отстоял на ноль.

У полтавского коллектива 8 баллов и 9 место. Львовская команда остается в топ-5 (10 баллов). В следующем матче оба клуба будут играть против "Динамо" в столице. Подопечные Долганского проведут поединок 18 сентября, а "Рух" – 21-го.

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