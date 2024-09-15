  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Верес открывает счет в Житомире уже на 6-й минуте
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес открывает счет в Житомире уже на 6-й минуте

Премьер-лига
Обновлено

Гости быстро выходят вперед

Верес открывает счет в Житомире уже на 6-й минуте

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Домашний матч "Полесье" начался совсем не так, как планировала команда. Подопечные Шандрука оформили минимальное преимущество благодаря точному удару Николая Гайдучика с передачи Владислава Шарая.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Автор гола отличился первым результативным действием в этом сезоне. На счету нападающего 13 мячей и 6 ассистов в 74 встречах в составе ровенского клуба.

Шарай забивал в ворота "Колоса" (1:0) и "Динамо" (1:2), а голевой пас отдал впервые после сезона 2022/23.

По теме
yellow-arrow
Полесье дважды забило Вересу в начале второго тайма
yellow-arrow
Вернидуб - после победы Кривбасса: Футбол был не тот, который я хотел бы видеть. Но так бывает
yellow-arrow
Колос - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Верес (Ровно) Полесье (Житомир) Николай Гайдучик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
andy1973 (Рівне)
15.09.2024 в 18:57
ви пишіть анонси або українською або російською. не суміщайте. ось зафіксую: Гости швидко виходять вперед
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
andy1973 (Рівне)
15.09.2024 в 18:57
ви пишіть анонси або українською або російською. не суміщайте. ось зафіксую: Гости швидко виходять вперед
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости