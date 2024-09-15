Верес открывает счет в Житомире уже на 6-й минуте

Домашний матч "Полесье" начался совсем не так, как планировала команда. Подопечные Шандрука оформили минимальное преимущество благодаря точному удару Николая Гайдучика с передачи Владислава Шарая.

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Автор гола отличился первым результативным действием в этом сезоне. На счету нападающего 13 мячей и 6 ассистов в 74 встречах в составе ровенского клуба.

Шарай забивал в ворота "Колоса" (1:0) и "Динамо" (1:2), а голевой пас отдал впервые после сезона 2022/23.