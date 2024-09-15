УПЛ. Полесье - Верес 2:1. Гибкость и адаптивность волков

Житомиряне хотели спокойно покатать мячик и прощупать соперника, но не тут то было. "Верес" шокировал "волков" уже в дебюте поединка. Шарай с левого фланга выполнил неочевидную на первый взгляд верховую подачу, а Гайдучик идеально чуть ли не затылком переправил мяч в сетку ворот хозяев. 1:0 и сценарий игры резко изменился, ощутимо добавив нервозности футболистам Имада Ашура.

Несмотря на гостевой статус матча, у ровенчан чувствовался "голод" и нацеленность на ворота соперника. Очень хотели подопечные Олега Шандрука забрать долг у футбольного Бога за невезение в матче с "Левым Берегом"... Ровенчане пытались с любой более-менее удобной позиции наносить удары по воротам Волынца. Зачастую не хватало точности, но сам подход нравился.

Нет, это вообще не означает, что доминировал на поле "Верес". Большинство игрового времени владели инициативой именно игроки "Полесья", однако контатаки у ровенской команды получались на удивление опасными. Гости могли сидеть в глухой осаде минут 15-20, а после этого вылететь в контрвыпад и остро огрызнуться.

Самым опасным в составе "Полесья" однозначно был на данный момент лучший бомбардир чемпионата - Назаренко. Вингер "волков" частенько на левом фланге крутил хребты защитникам "Вереса". В то же время очень надежно себя показывал голкипер ровенчан Кожухарь. Эпизодами казалось, что вот-вот и оборона команды Шандрука треснет, но на месте был страж ворот "Вереса". Запомнилась еще убийственная возможность у Гуцуляка. Однако в отличие от своего визави, Алексей не сумел пробить точно головой.

В общем, действо на Центральном городском стадионе в Житомире назвать скучным язык не повернется. Команды бежали, хотели и создавали. Да и качество футбола и креативных решений было на приличном уровне.

В перерыве Имаду Ашуру удалось ощутимо морально накачать своих подопечных. И уже с первых мгновений второй половины встречи можно было увидеть положительный эффект. "Волки" завелись, повысили темп и очень быстро установили паритет на табло. Опять же, взятие ворот организовала пара Назаренко-Гуцуляк. Первый подал, а второй на этот раз уже не промахнулся.

А еще через несколько минут случилось попадание в руку игрока "Вереса". Арбитр встречи Александр Афанасьев сам пошел просматривать видеоповтор на VAR и назначил пенальти. Уже вышеупомянутый Назаренко взялся выполнять 11-метровый и уверенно его реализовал. Кожухарь угадал угол и направление полета кожаного, но не дотянулся.

Житомиряне однозначно добавили во втором тайме, а вот гости в определенном смысле поникли и уже не выглядели так ярко. Все же о себе начала давать знать физическая усталость. От нее невозможно спрятаться, особенно когда нужно много бегать, действуя вторым номером. Моменты давались подопечным Шандрука чрезвычайно трудно.

В этом в принципе и весь нынешний "Верес". Как с "Левым Берегом", ровенчане выдали солидный первый тайм, но после этого сильно подсели... Нужно работать на физикой, или же по-другому распределять ресурсы. Потому что, опять же, как продемонстрировал тот же матч с киевлянами, такая тенденция не зависит от уровня и игровой стилистики соперника. Дело как раз в самом "Вересе".

Удивило, кстати, решение Олега Шандрука, в стиле Сергея Реброва, дотянуть с заменами до самого конца. Если прямее, то вообще непонятен такой подход. Почему при такой игре, когда твои футболисты уже еле волочили ноги по полю, нужно откладывать изменения...? Загадка. Только на последние 10 минут наставник "Вереса" выпустил сразу пять (5!) новых футболистов. И самое обидное в этом, что эти ротации как раз и добавили свежести в концовке. Но ведь, ну слишком поздно это все было...

Ну а у "Полесья" все хорошо. Команда и тренер грамотно отреагировали на пропущенный мяч и оформили камбэк. Да и в целом четко просматривается прогресс в аспекте понимания футболистами требований нового наставника. Процесс адаптации продолжается, и при этом имея отличные результаты. Благодаря этому триумфу, "Полесье" вышло на первое место в турнирной таблице родной УПЛ.

Фото пресс-службы ФК "Полесье"

6-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 15-е сентября

Житомир, Центральный городской стадион "Полесье"

Голы: Гуцуляк 51, Назаренко 59 - Гайдучик 6

"Полесье": Волынец - Смоляков, Чоботенко (Матич 46), Далстелла Виале, Михайличенко - Бабенко - Таллес (Мельниченко 76), Крушинский - Назаренко (Шастал 83), Луифер (Пайшао 61), Гуцуляк (Леднев 76).

Запасные: Бристрич, Пайшао Соуза, Шастал, Леднев, Мустафаев, Борел, Макуана, Мельниченко, Майсурадзе, Матич, Кудрик, Поспелов.

Главный тренер: Имад Ашур.

"Верес": Кожухарь - Шевченко (Смиян 80), Вовченко, Гончаренко, Протасевич (Морозко 78) - Шарай (Дахновский 78), Куция (Клец 85), Яго (Кучеров 78), Луан - Гайдучик (Мрвалевич 78), Степанюк.

Запасные: Когут, Ющишин, Гакман, Чечер, Смиян, Баран, Клец, Кучеров, Дахновский, Морозко, Годя, Мрвалевич.

Главный тренер: Олег Шандрук.

Предупреждения: Вовченко 63, Бабенко 90+1.

Арбитр: Афанасьев Александр.