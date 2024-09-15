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Колос - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Колос - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Колос - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: пресслужби ФК "ЛНЗ"

Новина українською

Решающий матч для Александра Поздеева. "Колосу" срочно нужно исправлять ситуацию. Проигрышная серия ковалевцев в УПЛ насчитывает сразу три поединка подряд. Более того, команда из Ковалевки еще не одержала ни одной победы за пять туров...

У ЛНЗ ситуация намного лучше. Черкасский коллектив под руководством Каррилло Карраско уже успел добыть три победы, проиграв лишь лидерам: "Александрии" Руслана Ротаня и киевскому "Динамо" Александра Шовковского.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок 6-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Колос" - ЛНЗ состоится в воскресенье, 16-го сентября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет в Ковалевке, на стадионе "Колос".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Колос (Ковалевка) ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Владислав Личик
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