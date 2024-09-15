Колос - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Решающий матч для Александра Поздеева. "Колосу" срочно нужно исправлять ситуацию. Проигрышная серия ковалевцев в УПЛ насчитывает сразу три поединка подряд. Более того, команда из Ковалевки еще не одержала ни одной победы за пять туров...

У ЛНЗ ситуация намного лучше. Черкасский коллектив под руководством Каррилло Карраско уже успел добыть три победы, проиграв лишь лидерам: "Александрии" Руслана Ротаня и киевскому "Динамо" Александра Шовковского.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок 6-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Колос" - ЛНЗ состоится в воскресенье, 16-го сентября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет в Ковалевке, на стадионе "Колос".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).