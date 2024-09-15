Вернидуб - после победы Кривбасса: Футбол был не тот, который я хотел бы видеть. Но так бывает

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал победу над "Левым Берегом" (1:0) в 6-м туре УПЛ.

- Игра была равной. Не хочу обижать "Левый Берег", и нашу команду, но то, что было сегодня на поле... Единственное порадовало, что мы взяли три очка. Сам футбол был не тот, который я хотел бы видеть. Но так бывает. Тем более, после перерыва в чемпионате и нашего насыщенного графика в августе, когда мы провели девять матчей меньше чем за месяц. Поэтому в целом, считаю, что это нормально. Главное на данном этапе - набирать баллы. И мы их сегодня набрали.

- С трибуны показалось, что эмоции игры затмили конструктив. Так ли это?

- Во-первых, ребята, которые играли в "Кривбассе", а сейчас в "Левом Берегу", это Банада, Семенов, Приходько тоже хотели сегодня победить. Потому что это всегда раздражитель - играть против экс-клуба. Главный же раздражитель для нас - то, что мы сыграли четыре матча, пятый еще не доигран против "Шахтера", и набрали всего семь очков. Это очень мало, поэтому нужно стабилизироваться и идти дальше. Во-вторых, только вернулись наши сборники.

Бизимана и Соса вернулись к нам только 13-го сентября из сборных, где противостояли таким сильным командам, как Нигерия и Гана, и успели провести с "Кривбассом" только одну тренировку. Мне не оставалось другого выбора, как выпускать их с первых минут. Дибанго вообще только вчера приехал в 22:00 к нам в отель, еще и повреждение получил сегодня после выхода на замену, что-то с плечом у него. Поэтому проблем было много, было много перестановок. Но ничего, мы с этим справимся. Ребята молодцы, отдавались на поле и взяли три очка.

- Старт сезона выдался для вашей команды не очень удачным? Вылет из еврокубков...

- Вы знаете, было очень тяжело. Не знаю, насколько тяжело "Шахтеру" и "Динамо", но нам было действительно непросто в этот период. Много времени провели в переездах, в ожидании на границах. Но это для нас школа. Еще и со жребием "повезло": то "Виктория", то "Бетис". Но ничего страшного, это опыт. Теперь хотим идти только дальше. Верю в победу Украины, мы обязательно победим. Будем все вместе помогать нашим ВСУ, чтобы одолеть этих как их там назвать... нелюдей.

- Как оцените сегодня качество поля на нашем стадионе?

- Отлично. Я знаю, у вас определенные проблемы весной с ним, но сейчас состояние поля просто замечательное. Такое впечатление, что это какой-то ковер. Отлично. Всем спасибо за вопросы и желаю побед вашей команде.