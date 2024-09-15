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Полесье дважды забило Вересу в начале второго тайма

Премьер-лига
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Гости потеряли минимальное преимущество

Полесье дважды забило Вересу в начале второго тайма

Фото: ФК Полісся

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Снова в атаке "волков" отработал экс-тандем "Днепра-1" Александр Назаренко (ассист) и Алексей Гуцуляк (гол).

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Для Александра это восьмое результативное действие в пятом поединке УПЛ 2024/25. Алексей в последних трех турах участвовал в четырех мячах "стаи".

Уже через 8 минут после восстановления паритета подопечные Ашура вышли вперед, реализовав пенальти. Назаренко пробил с 11-метровой точки и забил шестой гол на старте сезона.

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Верес (Ровно) Полесье (Житомир) Алексей Гуцуляк Александр Назаренко
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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