Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полесье дважды забило Вересу в начале второго тайма
Гости потеряли минимальное преимущество
Фото: ФК Полісся
Снова в атаке "волков" отработал экс-тандем "Днепра-1" Александр Назаренко (ассист) и Алексей Гуцуляк (гол).
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Для Александра это восьмое результативное действие в пятом поединке УПЛ 2024/25. Алексей в последних трех турах участвовал в четырех мячах "стаи".
Уже через 8 минут после восстановления паритета подопечные Ашура вышли вперед, реализовав пенальти. Назаренко пробил с 11-метровой точки и забил шестой гол на старте сезона.
Популярное сейчас
- Аргентина – Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ по футзалу
- Малиновский и Довбик стали одними из лучших игроков матча Дженоа - Рома
- Арсенал сообщил, почему Зинченко и капитан команды пропустят матч против Тоттенхэма
- Василий Кобин: Собрал собрание, на котором сообщил подопечным, что нам придется осенью играть только выездные матчи
- Красавица дня. Очаровательная испанская пассия полузащитника Грузии, который вчера добил чехов
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом