Полесье дважды забило Вересу в начале второго тайма

Снова в атаке "волков" отработал экс-тандем "Днепра-1" Александр Назаренко (ассист) и Алексей Гуцуляк (гол).

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Для Александра это восьмое результативное действие в пятом поединке УПЛ 2024/25. Алексей в последних трех турах участвовал в четырех мячах "стаи".

Уже через 8 минут после восстановления паритета подопечные Ашура вышли вперед, реализовав пенальти. Назаренко пробил с 11-метровой точки и забил шестой гол на старте сезона.