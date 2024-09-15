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Первак: За счет индивидуального мастерства футболистам Кривбасса удалось выжать максимум из минимума

Премьер-лига

Левый Берег не удержал ничью

Первак: За счет индивидуального мастерства футболистам Кривбасса удалось выжать максимум из минимума

Фото: ФК Лівий берег

Новина українською

Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак прокомментировал поражение от "Кривбасса" (0:1) в 6-м туре УПЛ.

"К сожалению, результат неудовлетворительный. По моему мнению, по игре наша команда не заслуживала поражения. Обе команды играли на результат, никто не рисковал. Моментов почти не было, но за счет индивидуального мастерства футболистам "Кривбасса" удалось выжать максимум из минимума. Задерака за счет скорости обыграл наших игроков и забил победный мяч.

Мы не привыкли к таким длительным паузам во время сезона. Футболисты вышли зажатыми словно три месяца играли. Все травмированные футболисты восстановились, но игровой тонус потеряли. У Самара были проблемы со здоровьем, Иван Когут только восстановился. Также было повреждение у Якимива.

Согласен, нам нужно работать над игрой в атаке. "Кривбасс" не давал нам свободных зон, а в позиционном футболе мало что получалось. Слишком мало наши футболисты пробивали сегодня и тут больше психологические проблемы. Да, возможно, у Сухоручко моментов немного, но он прежде всего командный игрок", - сказал Первак.

После 6-ти туров "Левый Берег" занимает 10-е место, имея 6 очков. Следующий матч команда сыграет 21-го сентября против "Александрии".

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Виталий Первак Левый берег (Киев)
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Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Виктор Иванчук
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