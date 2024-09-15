Пономарев – о поле стадиона Ворсклы: На таком газоне нельзя играть матчи Премьер-лиги

Виталий Пономарев прокомментировал ничью в Полтаве.

"Мы не смогли подвести команду в оптимальной форме к этому матчу. "Рух" не мог сегодня играть в тот интенсивный футбол, который мы пропагандируем. "Ворскла" больше чем тайм играла в меньшинстве, но нам не хватило мастерства, чтобы реализовать это преимущество. Ребятам нужно привыкать играть в таких условиях, ведь во время поединка могут быть разные ситуации".

"Ни один наш футболист не сыграл в полную силу. На это влияет физическое состояние, функциональная готовность и от этого зависит командное взаимодействие и качество работы с мячом. Это была не самая лучшая наша игра.

Свою роль в этом матче сыграло качество поля, особенно, когда "Рух" стал играть в большинстве. На таком газоне нельзя играть матчи Премьер-лиги. Это элитный дивизион и поля должны отвечать определенным требованиям. Футболисты не должны получать травмы из-за плохого поля! Игрок "Ворсклы" получил травму в первом тайме и был заменен именно из-за ужасного качества газона. Наш игрок также получил повреждение по этим же причинам”, – заявил тренер.