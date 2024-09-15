Синица - о поражении от Кривбасса: Мы играли в свою игру, не отходили от собственных игровых принципов

Полузащитник "Левого Берега" Олег Синица поделились впечатлениями от игры 6-го тура УПЛ против "Кривбасса", в которой его команда уступила со счетом 0:1.

"Мы играли в свою игру, не отходили от собственных игровых принципов. Возможно, где-то не хватило концентрации в этом моменте, когда пропустили в простой ситуации. Будем смотреть матч и исправлять ошибки. Считаю, провели неплохой матч, но впереди создали мало моментов. Поэтому и так получилось, что проиграли. Мы играли с очень хорошим соперником, знали, что матч будет тяжелым, готовились к этому. Наверное, не уступили по игре, но счет не в нашу пользу", - сказал Синица.