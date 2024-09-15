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Волки вырывают победу благодаря пенальти. Полесье – Верес 2:1. Обзор матча и видео голов
Хозяевам было непросто в домашней встрече
Фото - Полісся
"Стая" пропустила быстрый мяч, но после перерыва отличилась дважды. Александр Назаренко сначала ассистировал Алексею Гуцуляку, а через 8 минут реализовал 11-метровый удар.
В первом тайме у подопечных Ашура почти ничего не получалось – команда только однажды пробила в створ ворот Андрея Кожухаря. Во второй половине поединка житомирский клуб добавил остроты впереди и смог дожать соперника. "Красно-черных" подвела точность ударов – в семи из восьми эпизодов мяч пролетал мимо ворот.
Теперь "волки" делят первую ступеньку с "Александрией" (13 очков). В следующее воскресенье коллектив будет принимать ЛНЗ. Ровенский коллектив расположился на 13-й строчке (4 пункта). 22 сентября команда сыграет дома с "Ингульцом".
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Смотрите обзор матча 6-го тура УПЛ 2024/25
Житомир. Стадион "Центральный"
Голы: Гуцуляк, 50, Назаренко, 58 (п) – Гайдучик, 6
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