Шандрук: В первом тайме могли более комфортный счет делать. Пока нет целостной игры

Олег Шандрук прокомментировал результат игры против "Полесья" (1:2).

“Поражение есть поражение. Игра быстро забывается, но сегодня неплохо смотрелись. В первом тайме могли более комфортный счет делать. У нас пока нет целостной игры. Если мы будем выглядеть 90 минут, как в первом тайме, тогда мы сможем надеяться на большее количество побед в чемпионате. С "Левым Берегом" были хорошие минуты до второго пропущенного. Необходимо работать, ментально в том числе”.

“[Действия Протасевича против Назаренко] Учитывая форму Назаренко, который до этого забил 5 голов, делал результативные передачи, он в отличной форме. Протасевич справлялся со своей задачей. Для него это первые шаги в УПЛ. Надеюсь, что его карьера будет развиваться дальше. От него многое зависит. Если он будет с таким желанием прогрессировать… Мы на это надеемся", – заявил тренер.