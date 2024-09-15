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Шандрук: В первом тайме могли более комфортный счет делать. Пока нет целостной игры

Премьер-лига

Наставник Вереса – о матче в Житомире

Шандрук: В первом тайме могли более комфортный счет делать. Пока нет целостной игры

Фото: Верес

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Олег Шандрук прокомментировал результат игры против "Полесья" (1:2).

“Поражение есть поражение. Игра быстро забывается, но сегодня неплохо смотрелись. В первом тайме могли более комфортный счет делать. У нас пока нет целостной игры. Если мы будем выглядеть 90 минут, как в первом тайме, тогда мы сможем надеяться на большее количество побед в чемпионате. С "Левым Берегом" были хорошие минуты до второго пропущенного. Необходимо работать, ментально в том числе”.

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“[Действия Протасевича против Назаренко] Учитывая форму Назаренко, который до этого забил 5 голов, делал результативные передачи, он в отличной форме. Протасевич справлялся со своей задачей. Для него это первые шаги в УПЛ. Надеюсь, что его карьера будет развиваться дальше. От него многое зависит. Если он будет с таким желанием прогрессировать… Мы на это надеемся", – заявил тренер.

22 сентября "Верес" будет принимать "Ингулец".

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Олег Шандрук Верес (Ровно)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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