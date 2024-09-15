"Лупашко со своими помощниками решили экспериментировать и поплатились": Федорчук - о поражении Карпат от Шахтера

В 6-м туре УПЛ "Шахтер" разгромил "Карпаты" (5:2). Украинский тренер и эксперт Олег Федорчук предположил почему "горнякам" удалось получить такой результат.

"Как правило, после международных пауз в УПЛ вызванных матчами сборных, "Шахтеру" и "Динамо", у которых всегда внушительное представительство в главной команде страны, тяжело даются первые поединки. Все же, когда большая группа футболистов задействована и готовится в сборной, то потом доверять им место в старте довольно рискованно.

Поэтому я думал, что тренерский штаб львовян, взвесив все эти обстоятельства, остановит свой выбор на правильной тактике, учитывая возможности подопечных и силу соперника. Рулевой Владислав Лупашко почему-то решил взять на вооружение игру первым номером, контроль мяча, что, убежден, очень понравилось "горнякам", которые, умело действуя в отборе, мастерски пользовались свободным пространством у владений "Карпат".

Контроль мяча разве что для статистики уже подводил национальную сборную Украины в поединке с румынами на Евро-2024 и в недавнем матче с албанцами - в Лиге наций. Но Владислав Лупашко со своими помощниками решили экспериментировать и поплатились. И хорошо, что обошлось только пятью пропущенными мячами, их могло быть значительно больше. Также не надо забывать, что свой второй гол львовяне забили под занавес поединка, когда "Шахтер" уже сбросил обороты.

Как тут не вспомнить, что в прошлом сезоне "Александрия" также часто делала ставку на контроль мяча, но это весомых дивидендов ей не принесло. В текущем чемпионате горожане, которые по подбору исполнителей где-то примерно на уровне «Карпат», изменили тактику, стали больше пользоваться вертикальными передачами. Это пошло на пользу: "Александрия" возглавляет турнирную таблицу и, кстати, недавно, действуя от обороны, забила "Шахтеру“ аж четыре мяча, отпраздновав заслуженную викторию. Потому что воспользовалась своими сильными сторонами и уязвимыми местами визави", - сказал Федорчук.