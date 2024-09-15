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Ашур: Иногда придется выигрывать так. Была кровь, но она стоит того, потому что результат получили
Наставник Полесья прокомментировал тяжелую победу над Вересом
polissyafc.com
Имад Ашур выступил во флеш-зоне УПЛ.ТБ.
“Соперники всегда будут подстраиваться под то, что они видели ранее. Мы в процессе того, чтобы добраться до момента, когда будем более рациональными и непредсказуемыми в решениях. Пока что строим эту идею. Очень часто, когда идет что-то не по плану, попадаем в ловушку предыдущих привычек, убеждений".
"Коллективная игра требует коллективной идентичности. А для этого нужно, чтобы каждый показал свою индивидуальность, понимание того, чего мы хотим. Мы находимся в том процессе, когда кроме результата еще нужно давать больше структурности и целостности игры и это будет доставлять еще большее удовольствие. Иногда придется выигрывать так.
У Чоботенко рассечение. Посмотрим, насколько это будет продолжительное восстановление. Сегодня мы оставили часть себя на поле. Была кровь, но она стоит того, потому что результат получили”, – заявил тренер.
"Волки" 22 сентября будут принимать ЛНЗ.
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