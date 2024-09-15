Назаренко: Верес навязал борьбу и доказательство тому – травмированные, разбитые носы, головы

Один из лидеров "Полесья" дал послематчевый комментарий.

“Очень тяжелая была игра, боевой матч получился. "Верес" навязал борьбу и доказательство тому – травмированные, разбитые носы, головы. Концовка была напряженной. За себя я всегда говорю, что я благодарен команде, что она делает для меня и всех. Это больше их заслуга, чем моя.

Первый тайм не очень получился. В перерыве тренерский штаб сказал, что нужно играть через фланги, больше заострять и доводить атаки до логического завершения. Думаю, мы это выполнили”.