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Назаренко: Верес навязал борьбу и доказательство тому – травмированные, разбитые носы, головы

Премьер-лига

Александр оформил гол+пас

Назаренко: Верес навязал борьбу и доказательство тому – травмированные, разбитые носы, головы

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Один из лидеров "Полесья" дал послематчевый комментарий.

“Очень тяжелая была игра, боевой матч получился. "Верес" навязал борьбу и доказательство тому – травмированные, разбитые носы, головы. Концовка была напряженной. За себя я всегда говорю, что я благодарен команде, что она делает для меня и всех. Это больше их заслуга, чем моя.

Первый тайм не очень получился. В перерыве тренерский штаб сказал, что нужно играть через фланги, больше заострять и доводить атаки до логического завершения. Думаю, мы это выполнили”.

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Невероятная была поддержка. Спасибо болельщикам, сегодня их было очень слышно и спасибо ультрас. Без них было бы не все так ярко, как это есть”, – отметил главный бомбардир УПЛ.

У Александра уже 9 результативных действий в 5 матчах.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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