Шарай: Такие пенальти нельзя ставить. Полесье ничем не удивило

Нападающий "Вереса" кратко подвел итоги встречи в Житомире.

"Первый тайм мы очень хорошо выглядели, у нас были моменты. Забили свой мяч, который наигрывали. На второй тайм мы вышли, пропустили, потом это непонятное пенальти… Такие пенальти нельзя ставить.

"Полесье" ничем не удивило, мы к ним готовились. Понимали, что они будут делать и хорошо выполняли установки тренера. Завтра приедем и спокойно все посмотрим”, – заявил футболист.