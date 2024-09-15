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Шарай: Такие пенальти нельзя ставить. Полесье ничем не удивило

Премьер-лига

Владислав разочарован судейством

Шарай: Такие пенальти нельзя ставить. Полесье ничем не удивило

Фото: НК Верес

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Нападающий "Вереса" кратко подвел итоги встречи в Житомире.

"Первый тайм мы очень хорошо выглядели, у нас были моменты. Забили свой мяч, который наигрывали. На второй тайм мы вышли, пропустили, потом это непонятное пенальти… Такие пенальти нельзя ставить.

"Полесье" ничем не удивило, мы к ним готовились. Понимали, что они будут делать и хорошо выполняли установки тренера. Завтра приедем и спокойно все посмотрим”, – заявил футболист.

В последних пяти матчах Шарай оформил 3 результативных действия.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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