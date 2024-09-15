Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шарай: Такие пенальти нельзя ставить. Полесье ничем не удивило
Владислав разочарован судейством
Фото: НК Верес
Нападающий "Вереса" кратко подвел итоги встречи в Житомире.
"Первый тайм мы очень хорошо выглядели, у нас были моменты. Забили свой мяч, который наигрывали. На второй тайм мы вышли, пропустили, потом это непонятное пенальти… Такие пенальти нельзя ставить.
"Полесье" ничем не удивило, мы к ним готовились. Понимали, что они будут делать и хорошо выполняли установки тренера. Завтра приедем и спокойно все посмотрим”, – заявил футболист.
В последних пяти матчах Шарай оформил 3 результативных действия.
Популярное сейчас
- Примера. Жирона — Барселона 1:4. Пугающе сильная Блауграна
- Аргентина – Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ по футзалу
- Малиновский и Довбик стали одними из лучших игроков матча Дженоа - Рома
- Полесье выходит на первое место, Кривбасс реабилитируется. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Красавица дня. Завораживающая жена полузащитника сборной Чехии, который попытается забить украинцам
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом