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Вивчаренко: После матчей национальных и молодежных сборных всегда тяжело играть

Премьер-лига

Комментарий после игры с Зарей

Вивчаренко: После матчей национальных и молодежных сборных всегда тяжело играть

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Защитник "Динамо" Константин Вивчаренко прокомментировал победный матч с "Зарей" (2:0) в 6-м туре УПЛ и ответил на другие вопросы журналиста.

- Этот поединок для динамовцев был очень тяжелым. Почему так сложилось?

- После матчей национальных и молодежных сборных всегда тяжело играть. Дорога занимает много времени и ребята возвращаются в команду уставшими. Игроки национальной сборной вернулись в их Чехию, а игроки молодежной сборной прилетели из Северной Ирландии. Нужно было ментально перейти на клубные дела.

- На твой взгляд, игроки национальной сборной Украины были в плохом психологическом состоянии после двух поражений подряд?

- Ребята профессионалы, и только они могут ответить на ваш вопрос. Думаю, что они должны вовремя забыть те негативные результаты и подходить к матчу чемпионата в нормальном состоянии.

- На 67-й минуте тебе удался суперпроход по левому флангу. В голе Буяльского кого больше заслуги - его или большинство принадлежит тебе?

- Я бы сказал, что это чисто командный гол.

- Уже в среду вы принимаете "Ворсклу". Это тяжелый календарь?

- Непростой, надо восстановиться и хорошо подготовиться на игру с полтавчанами.

- Уже 25 сентября вы играете стартовый поединок Лиги Европы против "Лацио". Что ты знаешь об этом итальянском клубе?

- Помню, что несколько лет назад "Динамо" уже играло с "Лацио" в Лиге Европы. Римский клуб входит в число сильнейших в своей стране. Больше об этой команде могу сказать уже после окончания нашей встречи.

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Динамо (Киев) Константин Вивчаренко
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Источник:
sportarena.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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LEVgcUqs (Чернігів)
15.09.2024 в 22:55
Хоч би не варнякав, постійні паси назад і воротарю. Чому тоді бігати на половину суперників? Кличка, захисник Вівчар- назад.
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Комментарии 1
LEVgcUqs (Чернігів)
15.09.2024 в 22:55
Хоч би не варнякав, постійні паси назад і воротарю. Чому тоді бігати на половину суперників? Кличка, захисник Вівчар- назад.
Ответить
0
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