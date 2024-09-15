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Вивчаренко: После матчей национальных и молодежных сборных всегда тяжело играть
Комментарий после игры с Зарей
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Защитник "Динамо" Константин Вивчаренко прокомментировал победный матч с "Зарей" (2:0) в 6-м туре УПЛ и ответил на другие вопросы журналиста.
- Этот поединок для динамовцев был очень тяжелым. Почему так сложилось?
- После матчей национальных и молодежных сборных всегда тяжело играть. Дорога занимает много времени и ребята возвращаются в команду уставшими. Игроки национальной сборной вернулись в их Чехию, а игроки молодежной сборной прилетели из Северной Ирландии. Нужно было ментально перейти на клубные дела.
- На твой взгляд, игроки национальной сборной Украины были в плохом психологическом состоянии после двух поражений подряд?
- Ребята профессионалы, и только они могут ответить на ваш вопрос. Думаю, что они должны вовремя забыть те негативные результаты и подходить к матчу чемпионата в нормальном состоянии.
- На 67-й минуте тебе удался суперпроход по левому флангу. В голе Буяльского кого больше заслуги - его или большинство принадлежит тебе?
- Я бы сказал, что это чисто командный гол.
- Уже в среду вы принимаете "Ворсклу". Это тяжелый календарь?
- Непростой, надо восстановиться и хорошо подготовиться на игру с полтавчанами.
- Уже 25 сентября вы играете стартовый поединок Лиги Европы против "Лацио". Что ты знаешь об этом итальянском клубе?
- Помню, что несколько лет назад "Динамо" уже играло с "Лацио" в Лиге Европы. Римский клуб входит в число сильнейших в своей стране. Больше об этой команде могу сказать уже после окончания нашей встречи.
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