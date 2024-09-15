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Гайдучик: Уже вторую игру подряд теряем концентрацию и пропускаем ненужные голы
Автор гола Вереса – об еще одном неудачном исходе
Фото: НК Верес
Николай Гайдучик кратко проанализировал встречу.
“В первом тайме были быстрые контратаки, где могли распорядиться с мячом лучше. В третьей зоне последнего паса не хватало. Уже вторую игру теряем концентрацию и пропускаем ненужные голы. Надо разговаривать с командой.
[О своем голе] Мы это нарабатываем на тренировках. Акцентируют внимание на подачах с фланга. Моя работа бежать туда. Сыграл на опережение”, – сказал футболист.
Гайдучик впервые забил в официальной игре с июня.
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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