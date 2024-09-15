Гайдучик: Уже вторую игру подряд теряем концентрацию и пропускаем ненужные голы

Николай Гайдучик кратко проанализировал встречу.

“В первом тайме были быстрые контратаки, где могли распорядиться с мячом лучше. В третьей зоне последнего паса не хватало. Уже вторую игру теряем концентрацию и пропускаем ненужные голы. Надо разговаривать с командой.

[О своем голе] Мы это нарабатываем на тренировках. Акцентируют внимание на подачах с фланга. Моя работа бежать туда. Сыграл на опережение”, – сказал футболист.