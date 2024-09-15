Клищук: Все игроки Левого Берега возвращаются за линию мяча и такую ​​оборону пройти достаточно тяжело

Голкипер "Кривбасса" Андрей Клищук прокомментировал поединок 6-го тура УПЛ, в котором его команда победила "Левый Берег" (1:0).

– С победой, доставшейся вашей команде непросто. Хотя до игры "Кривбасс" был явным фаворитом этого противостояния.

– Да, соглашусь, что эта встреча была очень тяжелой. Соперник обороняется и числом, и умением. Все игроки "Левого Берега" возвращаются за линию мяча и такую ​​оборону пройти достаточно тяжело. Требовалось быстро переводить мяч с одного фланга на другой. Контроль мяча был за нами, мои партнеры пытались забрасывать мяч за спины защитникам соперника, однако не всегда удавалось. Хорошо, что в конце поединка мы забили гол, который и принес нам победу. В общем, поединок проходил под нашим контролем.

– Однако свой первый удар в створ ворот противника вы нанесли лишь на 74-й минуте встречи…

– Это происходило из-за того, что соперник оборонялся всей командой.

– Однако такое в играх с Кривбассом происходит не впервые?

– Мы привыкли, что против "Кривбасса" так много команд играют. На нас настраиваются, многие команды действуют от обороны против нашей команды. Пожалуй, в таком случае нам нужно почаще бить издалека.

– Что ты можешь сказать о Максиме Задераке, который и принес вашей команде победу?

– Максим – наш лидер. На каждой тренировке он доказывает, что достоин играть в стартовом составе. Летом он получил травму на сборе и не смог играть на старте сезона. Только недавно он восстановился и принимает форму.

– Что вы можете сказать о старте "Кривбасса" в УПЛ? После 5 туров в активе команды 10 очков. Этот результат вас удовлетворяет?

– Мы потеряли очки там, где не имели. Не скажу, что этими показателями мы удовлетворены, но в августе у нас был тяжелый график из-за большого количества переездов. Мы играли в еврокубках. Было тяжело. В каждом сыгранном матче мы играли первым номером.

В одной из футбольных программ, выходящих на YouTube, было показано, что в стартовых играх нынешнего сезона у "Кривбасса" самый большой показатель XG. Где-то удачи нам не хватает.

– Ваш основной форвард Принс Аду перешел в чешскую "Викторию". Кто будет забивать вместо него?

– У нас есть другие исполнители. Каждый хочет играть в стартовом составе и пытается проявить себя в тренировочном процессе.

– Вопрос по еврокубковым матчам "Кривбасса". В этом сезоне вы сыграли четыре игры. Какой вывод можно сделать после ваших игр с "Викторией" и "Бетисом"?

– Это соперники, проповедующие другой стиль игры, чем в Украине. Даже "Шахтер" и киевское "Динамо" так не играют. Те же чехи навязывают борьбу. Мы с "Викторией" сначала зимой играли на сборах в Турции и уступили им со счетом 0:3. Сейчас мы были более конкурентоспособными. Мы выросли как команда, мне так кажется.

По силам нам было пройти "Викторию". Очевидно, нам не хватило международного опыта. После этих матчей, которые мы сыграли в Европе, мы стали сильнее команды. Теперь этот опыт мы должны применить в УПЛ.