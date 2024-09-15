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Долганский: Было видно, что вот-вот должны забить гол. Красная карточка изменила наши планы
Наставник Ворсклы – о ничье с Рухом
Фото: пресслужби ФК "Ворскли"
Сергей Долганский прокомментировал результат матча со львовским клубом.
“В первом тайме было удаление. После 15-20-й минуты очень хорошо играли. Было видно, что вот-вот должны забить гол. Мы были настойчивее, больше хотели, больше были заряжены и у нас все получалось. Красная карточка изменила наши планы и мы стали играть более компактно и больше от обороны искать свои шансы в атаке.
Темпу игры мешало поле. Была в основном борьба и длинные передачи. Конструктива было мало”.
“Когда сегодня утром команда приветствовала меня, я сказал: “То, что сегодня тренирую команду, за которую играл 10 лет, и эта команда играет на мой день рождения, – для меня это уже праздник. Мне уже достаточно этого.
Я просто сказал, чтобы мы вышли и отдали все, что мы можем. И все. Прожить такие эмоции в свой день рождения – это праздник. Поэтому праздник не зависел от результата. Для меня важен сам процесс – где я нахожусь и что делаю с людьми и благодарность этих людей, которым я пытаюсь что-то дать”, – заявил тренер.
Наставнику "Ворсклы" сегодня исполнилось 50 лет.
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