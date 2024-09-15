Долганский: Было видно, что вот-вот должны забить гол. Красная карточка изменила наши планы

Сергей Долганский прокомментировал результат матча со львовским клубом.

“В первом тайме было удаление. После 15-20-й минуты очень хорошо играли. Было видно, что вот-вот должны забить гол. Мы были настойчивее, больше хотели, больше были заряжены и у нас все получалось. Красная карточка изменила наши планы и мы стали играть более компактно и больше от обороны искать свои шансы в атаке.

Темпу игры мешало поле. Была в основном борьба и длинные передачи. Конструктива было мало”.