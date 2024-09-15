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Долганский: Было видно, что вот-вот должны забить гол. Красная карточка изменила наши планы

Премьер-лига

Наставник Ворсклы – о ничье с Рухом

Долганский: Было видно, что вот-вот должны забить гол. Красная карточка изменила наши планы

Фото: пресслужби ФК "Ворскли"

Новина українською

Сергей Долганский прокомментировал результат матча со львовским клубом.

“В первом тайме было удаление. После 15-20-й минуты очень хорошо играли. Было видно, что вот-вот должны забить гол. Мы были настойчивее, больше хотели, больше были заряжены и у нас все получалось. Красная карточка изменила наши планы и мы стали играть более компактно и больше от обороны искать свои шансы в атаке.

Темпу игры мешало поле. Была в основном борьба и длинные передачи. Конструктива было мало”.

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“Когда сегодня утром команда приветствовала меня, я сказал: “То, что сегодня тренирую команду, за которую играл 10 лет, и эта команда играет на мой день рождения, – для меня это уже праздник. Мне уже достаточно этого.

Я просто сказал, чтобы мы вышли и отдали все, что мы можем. И все. Прожить такие эмоции в свой день рождения – это праздник. Поэтому праздник не зависел от результата. Для меня важен сам процесс – где я нахожусь и что делаю с людьми и благодарность этих людей, которым я пытаюсь что-то дать”, – заявил тренер.

Наставнику "Ворсклы" сегодня исполнилось 50 лет.

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Ворскла (Полтава) Сергей Долганский
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Источник:
УПЛ ТБ, Ворскла
Опубликовал: Александр Симченко
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