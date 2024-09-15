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Антюх – об игре с Динамо: Шли в атаку, создавали моменты, но пробить Бущана не смогли
Реализация была лучше у киевлян
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Зари" Денис Антюх прокомментировал поражение от "Динамо" (0:2) в 6-м туре УПЛ.
– С каким настроением готовились к важной игре?
– Мы серьезно настраивались на этот поединок. Знали, что у соперника хороший подбор футболистов планировали сыграть на контратаках. Мы немного закрылись, хотя и у нас были шансы взятия ворот. Результативность подвела.
– Может, вам Герреро не хватало?
– Конечно, нам его не хватало. Он хороший футболист и пошел на повышение. У нас теперь в атаке играет Филипп Будковский. Из-за длинной передачи на него мы можем выходить в атаку, также смело можно кроссы подавать на него.
– До 68-й минуты матча динамовцы не имели много шансов забить. Почему не удалось отстоять ничью как минимум?
– У нас не было глубины склада. Яцик и Бенито не могли играть с "Динамо", ведь они принадлежат столичному клубу. Для нас отсутствие этих ребят достаточно ощутимо.
– Гол Буяльского многое решил в этой встрече?
– Да. Мы все равно пытались, шли в атаку, создавали моменты, но пробить Бущана не смогли. А гол Брагару был уже в конце поединка.
– Набегался ли ты прилично в этом матче?
– Очень. Скоростной работы я провел многое. Плюс было очень душно и жарко, хотя уже не лето. Все матчи тяжелые в УПЛ. У нас на очереди выезд в Ковалевку. Будем стараться набирать очки и подниматься вверх в турнирной таблице.
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