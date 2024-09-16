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Карабин – о газоне в Полтаве: Во время игры мяч делал непредсказуемые отскоки
Ярослав недоволен состоянием домашнего поля Ворсклы
Фото: ФК Рух
Ярослав Карабин считает, что поле и плотная защита соперника не позволили показать львовянам свой максимум.
“Игра давалась нам тяжело. Не в последнюю очередь из-за неидеального поля в Полтаве. На разминке мы адаптировались к газону, но во время игры мяч все равно делал непредсказуемые отскоки. “Ворскла” – непростой соперник, навязавший “Руху” серьезную борьбу”.
“Я и другие сборники возобновились до этого матча. Мне было легче, ведь я не сыграл в матчах за молодежку, потому был в лучших кондициях и чувствовал себя отлично. Нам не удалось создать действительно острые моменты. Мы слишком медленно двигали мяч, не обостряли впереди. Соперник низко оборонялся и нам было тяжело конструировать свои атаки.
Есть разочарование после игры. Хочется побеждать в любом матче. Но ничья это тоже неплохо. Надо сделать правильные выводы и двигаться дальше. Впереди у нас выездной матч с "Динамо" и в Киеве у нас тоже будет непростой поединок", – отметил футболист.
21-летний нападающий впервые в этом сезоне провел весь поединок.
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