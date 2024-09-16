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Ашур: Соперник дал задуматься над моментами, которые нужно улучшать
Наставник Полесья признал, что Верес подчеркнул слабые стороны
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Имад Ашур считает, что ровенская команда смогла обнаружить проблемные места "волков".
“Ребята во втором тайме провели период достаточно интенсивный, на хорошем и качественном импульсе, который дал возможность цепляться за эпизоды поближе к воротам соперника и отвести угрозу подальше от наших. Даже если бы игра была близка к идеальной, я бы все равно не был доволен. Это был еще один шаг и двигаемся дальше. Соперник дал нам возможность задуматься над теми моментами, которые нужно улучшать”.
“Огромная энергия от тех, кто приходит поддерживать, и я могу только поблагодарить, что эта поддержка искренняя. Она не может не влиять на наше желание, чтобы дать и результат, и игру, которую заслуживают люди, пришедшие поддержать клуб. Все, кто приходит на стадион – это часть "стаи". Мы понимаем, что это большая ответственность", – считает тренер.
"Полесье" возглавляет таблицу вместе с "Александрией".
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