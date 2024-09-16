Ашур: Соперник дал задуматься над моментами, которые нужно улучшать

Имад Ашур считает, что ровенская команда смогла обнаружить проблемные места "волков".

“Ребята во втором тайме провели период достаточно интенсивный, на хорошем и качественном импульсе, который дал возможность цепляться за эпизоды поближе к воротам соперника и отвести угрозу подальше от наших. Даже если бы игра была близка к идеальной, я бы все равно не был доволен. Это был еще один шаг и двигаемся дальше. Соперник дал нам возможность задуматься над теми моментами, которые нужно улучшать”.