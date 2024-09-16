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Шищенко сообщил, о каких целях говорил с президентом Оболони
Новый тренер пивоваров поделился впечатлениями от очной встречи
instagram.com/fc_obolon_kyiv
Сергей Шищенко рассказал, как прошел личный разговор с Александром Слободяном.
“Мы общались о футболе и истории “Оболони”. Александр Вячеславович рассказывал о событиях, происходивших в клубе раньше. Я знал президента клуба только заочно, но сейчас познакомился поближе. Он оказался чрезвычайно приятным человеком, хорошо понимающим футбол, искренне интересующимся и буквально живущим им.
Что касается конкретных целей, которых нужно добиться, мы этого не обсуждали. Все мы понимаем, что первоочередной задачей является исправление текущей ситуации, и это нужно сделать как можно быстрее”.
“[О ситуации перед матчем с “Полесьем”, когда команда не получила возможности нормально восстановиться] Я постоянно общаюсь со всеми в клубе, включая спортивного директора и президента. Они делают все возможное, чтобы мы имели возможность тренироваться на "Оболонь Арене", хотя мы не всегда там тренируемся, поскольку у нас есть база с полями, где мы провели большую часть подготовки. Также у нас есть заезд в гостиницу перед игрой, поэтому сейчас в этом плане все хорошо”, – заявил специалист.
В первом матче под руководством Шищенко "Оболонь" забрала очки у "Александрии" (0:0).
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