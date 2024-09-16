  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шищенко сообщил, о каких целях говорил с президентом Оболони
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шищенко сообщил, о каких целях говорил с президентом Оболони

Премьер-лига
Обновлено

Новый тренер пивоваров поделился впечатлениями от очной встречи

Шищенко сообщил, о каких целях говорил с президентом Оболони

instagram.com/fc_obolon_kyiv

Новина українською

Сергей Шищенко рассказал, как прошел личный разговор с Александром Слободяном.

“Мы общались о футболе и истории “Оболони”. Александр Вячеславович рассказывал о событиях, происходивших в клубе раньше. Я знал президента клуба только заочно, но сейчас познакомился поближе. Он оказался чрезвычайно приятным человеком, хорошо понимающим футбол, искренне интересующимся и буквально живущим им.

Что касается конкретных целей, которых нужно добиться, мы этого не обсуждали. Все мы понимаем, что первоочередной задачей является исправление текущей ситуации, и это нужно сделать как можно быстрее”.

Читайте такжеПрезидент Оболони: Шищенко был первым кандидатом в нашем списке

“[О ситуации перед матчем с “Полесьем”, когда команда не получила возможности нормально восстановиться] Я постоянно общаюсь со всеми в клубе, включая спортивного директора и президента. Они делают все возможное, чтобы мы имели возможность тренироваться на "Оболонь Арене", хотя мы не всегда там тренируемся, поскольку у нас есть база с полями, где мы провели большую часть подготовки. Также у нас есть заезд в гостиницу перед игрой, поэтому сейчас в этом плане все хорошо”, – заявил специалист.

В первом матче под руководством Шищенко "Оболонь" забрала очки у "Александрии" (0:0).

По теме
yellow-arrow
Ашур: Соперник дал задуматься над моментами, которые нужно улучшать
yellow-arrow
Карабин – о газоне в Полтаве: Во время игры мяч делал непредсказуемые отскоки
yellow-arrow
Болонья – Шахтер, два матча Динамо, Интер – Милан и Сити – Арсенал. Расписание футбола на 16 – 22 сентября
Сергей Шищенко Оболонь (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости