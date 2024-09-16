Шищенко сообщил, о каких целях говорил с президентом Оболони

Сергей Шищенко рассказал, как прошел личный разговор с Александром Слободяном.

“Мы общались о футболе и истории “Оболони”. Александр Вячеславович рассказывал о событиях, происходивших в клубе раньше. Я знал президента клуба только заочно, но сейчас познакомился поближе. Он оказался чрезвычайно приятным человеком, хорошо понимающим футбол, искренне интересующимся и буквально живущим им.

Что касается конкретных целей, которых нужно добиться, мы этого не обсуждали. Все мы понимаем, что первоочередной задачей является исправление текущей ситуации, и это нужно сделать как можно быстрее”.