Колос подписал контракт с грузинским хавбеком и уже расторг соглашение, – источник

Гиорги Моисцрапишвили подписал контракт с "хлеборобами" и даже попал в заявку, но до дебюта дело не дошло. Во время детального медицинского осмотра специалисты обнаружили существенные нюансы, которые не позволяли бы грузину играть за клуб.

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На основе вывода врачей было принято решение расторгнуть сделку – хавбек уехал домой. В "Колосе" его не будет, а позиция в центре поля остается вакантной.

Другой новичок Ковалевки косовар Красничи уже присоединился к лагерю команды. Его появление на поле ожидается в ближайших матчах после короткой адаптации.