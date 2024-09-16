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Колос подписал контракт с грузинским хавбеком и уже расторг соглашение, – источник

Премьер-лига
Обновлено

Период карьеры игрока в Коваливке прошел быстро

Колос подписал контракт с грузинским хавбеком и уже расторг соглашение, – источник

Фото: fcdinamo.ge

Новина українською

Гиорги Моисцрапишвили подписал контракт с "хлеборобами" и даже попал в заявку, но до дебюта дело не дошло. Во время детального медицинского осмотра специалисты обнаружили существенные нюансы, которые не позволяли бы грузину играть за клуб.

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На основе вывода врачей было принято решение расторгнуть сделку – хавбек уехал домой. В "Колосе" его не будет, а позиция в центре поля остается вакантной.

Другой новичок Ковалевки косовар Красничи уже присоединился к лагерю команды. Его появление на поле ожидается в ближайших матчах после короткой адаптации.

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Колос (Ковалевка)
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Источник:
Футбол з вертольоту
Опубликовал: Александр Симченко
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