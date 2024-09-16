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Пушич: У Бондаренко есть набор навыков и качеств, позволяющих быть частью сборной. Он должен добавить стабильности
Наставник высказался о перспективах подопечного в национальной команде
shakhtar.com
Главный тренер донецкого клуба Марино Пушич рассказал, заслуживает ли полузащитник вызова в сборную Украины.
“У Бондаренко есть набор навыков и отличных качеств, которые позволяют ему играть на самом высоком уровне и быть частью сборной Украины. Сейчас он показал на поле, что очень полезный игрок, который может выдавать невероятные перформансы. Он должен придать стабильности своей игре”.
“Артему нужно продолжать выступать на таком высоком уровне, как мы могли видеть в этом поединке [против "Карпат"]. И я уверен, что вызов в сборную состоится в ближайшее время, если он продолжит работать таким образом”, – считает тренер.
Бондаренко сыграл 5 матчей, забил 3 гола и отдал ассист.
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