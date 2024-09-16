Пушич: У Бондаренко есть набор навыков и качеств, позволяющих быть частью сборной. Он должен добавить стабильности

Главный тренер донецкого клуба Марино Пушич рассказал, заслуживает ли полузащитник вызова в сборную Украины.

“У Бондаренко есть набор навыков и отличных качеств, которые позволяют ему играть на самом высоком уровне и быть частью сборной Украины. Сейчас он показал на поле, что очень полезный игрок, который может выдавать невероятные перформансы. Он должен придать стабильности своей игре”.