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Пушич: У Бондаренко есть набор навыков и качеств, позволяющих быть частью сборной. Он должен добавить стабильности

Премьер-лига
Обновлено

Наставник высказался о перспективах подопечного в национальной команде

Пушич: У Бондаренко есть набор навыков и качеств, позволяющих быть частью сборной. Он должен добавить стабильности

shakhtar.com

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Главный тренер донецкого клуба Марино Пушич рассказал, заслуживает ли полузащитник вызова в сборную Украины.

“У Бондаренко есть набор навыков и отличных качеств, которые позволяют ему играть на самом высоком уровне и быть частью сборной Украины. Сейчас он показал на поле, что очень полезный игрок, который может выдавать невероятные перформансы. Он должен придать стабильности своей игре”.

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“Артему нужно продолжать выступать на таком высоком уровне, как мы могли видеть в этом поединке [против "Карпат"]. И я уверен, что вызов в сборную состоится в ближайшее время, если он продолжит работать таким образом”, – считает тренер.

Бондаренко сыграл 5 матчей, забил 3 гола и отдал ассист.

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Шахтер (Донецк) Артем Бондаренко Марино Пушич
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Источник:
Офіційний сайт
Опубликовал: Александр Симченко
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