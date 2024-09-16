Хавбек Полесья Крушинский - после 2:1 с Вересом: Наш план после перерыва сработал

Полузащитник "Полесья" Борис Крушинский оценил победный матч против "Вереса" (2:1) в шестом туре УПЛ.

"Были два разных тайма. До перерыва гости умело действовали в отборе, на подборах, что позволяло им проводить острые контратаки.

В перерыве нас настраивали на то, чтобы больше наступать флангами, действовать более интенсивно и при потере мяча стараться высоко встречать соперника. Этот план сработал. Именно после фланговых атак мы сравняли счет и заработали право на пробитие пенальти.

Под занавес поединка "Верес" взял на вооружение длинные верховые передачи, но вратарь и защитники "Полесья" выиграли второй этаж и не разрешили гостям спастись. Это наша третья победа подряд, но, пожалуй, самая тяжелая", – сказал Крушинский.