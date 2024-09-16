Назаренко: Это лучший старт чемпионата в моей карьере

Полузащитник "Полесья" Александр Назаренко прокомментировал волевую победу над "Вересом" (2:1) в шестом туре УПЛ.

"Возможность стать игроком месяца дважды подряд - это мотивация, я работаю над этим. Большое спасибо команде, как говорил Руля (прим. Руслан) Бабенко, что он носит рояль, а мы уже что-то придумываем. Это все шутки, прежде всего я очень благодарен команде, партнерам, тренерскому штабу, болельщикам.

Это лучший старт чемпионата в моей карьере, конечно. Лучше не было, это лучший старт, но нельзя останавливаться. Надо ставить перед собой самые высокие задачи.

Мы играли против качественной команды, с "Вересом" очень трудно играть, потому что есть много борьбы. Этот первый гол, который мы пропустили... Кросс, борьба... Футболист "Вереса" победил в этой борьбе, забил гол - молодец, но это для нас было ударом по голове, чтобы мы немножко проснулись. Затем у нас появились моменты, а в перерыве тренер сказал, что надо исправить. Думаю, во втором тайме мы выполнили все то, о чем нас просил тренер.

"Верес" был очень заведенным. На поле это очень чувствовалось и сегодня было очень трудно против них играть.

Травмы Чоботенко и Смолякова? Это является доказательством того, что игра была боевой. Было очень много борьбы, наши ребята - молодцы. Сегодня поболит, а завтра уже не будет.

Мы проигрывали и нам хотелось перевернуть игру, тем более мы играли дома. Хотелось, чтобы сегодня наши болельщики порадовались за команду, за футболистов, поэтому у нас не было другого выбора, кроме того, как выходить и выигрывать», - цитирует Александра пресс-служба "волков“.



На счету Назаренко 6 голов и 3 результативные передачи в 5 матчах нового сезона чемпионата Украины.