Мирослав Ступар: Полесье забило решающий гол в ворота Вереса после ошибочного решения судьи

Шестой тур УПЛ еще не завершился, а уже имеем очередной судейский ляп, связанный с неправомерным назначением пенальти в ворота ровенчан в матче "Полесье" – "Верес". Недавно мы разобрали матч "Оболонь" – "Александрия", где арбитр Омельченко не увидел нарушения в штрафной площади александрийцев и не поставил 11-метровый удар в пользу "оболонцев". И вот опять… Итак, арбитр – Афанасьев из Харькова, арбитр VAR – Копиевский из Кропивницкого. Что интересно, в первоначальном листе назначений на сайте Комитета арбитров судьёй в поле значился Копиевский. Ситуацию разобрал эксперт сайта UA-Футбол, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар.

- Момент, связанный с назначением 11-метрового удара в ворота "Вереса" на 56-й минуте, вызывает сомнение даже после того, как арбитр Афанасьев был приглашен арбитром VAR Копиевским оценить ситуацию. Наверняка Копиевский тоже не был уверен на сто процентов, что такое попадание мяча в руку является нарушением. Арбитр Афанасьев долго смотрел, долго колебался, но все таки решил – это пенальти. После ошибочного приговора "Полесье" с "точки", как оказалось, забило решающий гол. Но давайте обратимся к тексту Правил игры.

Нарушение ли это, когда защитник выбивает мяч, в полуметре стоит Гуцуляк, мяч попадаем ему в ногу, следует отскок и круглый находит полусогнутую руку ровенчанина? Рука находится в природном положении, не увеличивает объем тела, нет умышленной игры, и отскок в руку случайный. Все перечисленные критерии не подпадают под категорию нарушений. Почему арбитр после просмотра посчитал, что это нарушение правил – непонятно. Если бы он решил продолжить игру, то был бы прав. Такие решения не ложатся в канву Правил и логики игры футбола, - сказал Мирослав Ступар.