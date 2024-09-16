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Мирослав Ступар: Полесье забило решающий гол в ворота Вереса после ошибочного решения судьи

Премьер-лига

Судейский анализ матча

Мирослав Ступар: Полесье забило решающий гол в ворота Вереса после ошибочного решения судьи

Фото - ФК Полісся / автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Шестой тур УПЛ еще не завершился, а уже имеем очередной судейский ляп, связанный с неправомерным назначением пенальти в ворота ровенчан в матче "Полесье" – "Верес". Недавно мы разобрали матч "Оболонь" – "Александрия", где арбитр Омельченко не увидел нарушения в штрафной площади александрийцев и не поставил 11-метровый удар в пользу "оболонцев". И вот опять… Итак, арбитр – Афанасьев из Харькова, арбитр VAR – Копиевский из Кропивницкого. Что интересно, в первоначальном листе назначений на сайте Комитета арбитров судьёй в поле значился Копиевский. Ситуацию разобрал эксперт сайта UA-Футбол, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар.

- Момент, связанный с назначением 11-метрового удара в ворота "Вереса" на 56-й минуте, вызывает сомнение даже после того, как арбитр Афанасьев был приглашен арбитром VAR Копиевским оценить ситуацию. Наверняка Копиевский тоже не был уверен на сто процентов, что такое попадание мяча в руку является нарушением. Арбитр Афанасьев долго смотрел, долго колебался, но все таки решил – это пенальти. После ошибочного приговора "Полесье" с "точки", как оказалось, забило решающий гол. Но давайте обратимся к тексту Правил игры.

Нарушение ли это, когда защитник выбивает мяч, в полуметре стоит Гуцуляк, мяч попадаем ему в ногу, следует отскок и круглый находит полусогнутую руку ровенчанина? Рука находится в природном положении, не увеличивает объем тела, нет умышленной игры, и отскок в руку случайный. Все перечисленные критерии не подпадают под категорию нарушений. Почему арбитр после просмотра посчитал, что это нарушение правил – непонятно. Если бы он решил продолжить игру, то был бы прав. Такие решения не ложатся в канву Правил и логики игры футбола, - сказал Мирослав Ступар.

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Отметим, что "Полесье" по ходу игры уступало 0:1, но переломило ход встречи – 2:1.

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Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии
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Acsakal (Kharkiv)
16.09.2024 в 11:21
З висновком згодний, а от з деталями... У відеоогляді гри є повтор з ракурсу, де абсолютно чітко видно ВСЕ, що відбулося, а саме: гравець Вереса, вибиваючи м'яч, влучив у коліно Гуцуляку, від коліна м'яч відскочив вгору і вдарив в ДОЛОНЬ ГУЦУЛЯКА, і вже від долоні гравця Полісся, змінивши напрям руху на 90 градусів, відскочив в руку гравця Вереса. Якби не долонь Гуцуляка, то м'яч перелетів би над головами обох футболістів і потрапляння в руку гравця Вереса взагалі НЕ БУЛО БИ!!! Що мав зробити нормальний суддя, побачивши таке на відеоповторі? Продовжити гру, призначивши штрафний вбік воріт Полісся за гру рукою Гуцуляка.
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Комментарии 1
Acsakal (Kharkiv)
16.09.2024 в 11:21
З висновком згодний, а от з деталями... У відеоогляді гри є повтор з ракурсу, де абсолютно чітко видно ВСЕ, що відбулося, а саме: гравець Вереса, вибиваючи м'яч, влучив у коліно Гуцуляку, від коліна м'яч відскочив вгору і вдарив в ДОЛОНЬ ГУЦУЛЯКА, і вже від долоні гравця Полісся, змінивши напрям руху на 90 градусів, відскочив в руку гравця Вереса. Якби не долонь Гуцуляка, то м'яч перелетів би над головами обох футболістів і потрапляння в руку гравця Вереса взагалі НЕ БУЛО БИ!!! Що мав зробити нормальний суддя, побачивши таке на відеоповторі? Продовжити гру, призначивши штрафний вбік воріт Полісся за гру рукою Гуцуляка.
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